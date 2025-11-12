Le Vietnam et la Jordanie renforcent leur coopération pour un avenir durable

Le président Luong Cuong et le roi Abdallah II Ibn Al-Hussein de Jordanie se sont engagés lors de leur entretien, mercredi 12 novembre à Hanoi, à élargir leur coopération bilatérale au-delà des domaines traditionnels afin de bâtir un avenir durable.

Le chef de l’État vietnamien a chaleureusement accueilli le roi Abdallah II, soulignant la portée historique de sa visite et réaffirmant l’engagement des deux pays à renforcer leur coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Il a félicité la Jordanie pour ses progrès en matière de développement, près de 80 ans après son indépendance, et notamment pour la mise en œuvre efficace de sa «Vision de modernisation économique», axée sur des réformes économiques durables et efficientes, tout en garantissant l’équité sociale. Ces réussites, a-t-il déclaré, constituent un socle solide pour promouvoir une coopération multiforme entre le Vietnam et la Jordanie.

Souhaitant souligner la résilience et la détermination communes des deux pays dans leur lutte pour l’indépendance et la libération nationale, le président Luong Cuong a réaffirmé la haute estime du Vietnam pour la Jordanie et sa ferme volonté de développer un partenariat concret, efficace et global avec ce pays.

Le roi Abdallah II s’est dit ravi de sa première visite au Vietnam et a félicité le pays pour ses progrès. Il a également exprimé sa compassion face aux pertes subies par le Vietnam et son peuple suite aux récentes catastrophes naturelles.

Partageant l’avis du président Luong Cuong sur les similitudes entre les deux pays et leurs peuples, le roi a souligné que les atouts inestimables des deux nations résident dans le dynamisme et la créativité de leurs citoyens, la qualité de leur système éducatif et leurs efforts en matière de science, de technologie et de transformation numérique.

Les deux dirigeants ont convenu que les relations bilatérales actuelles entre le Vietnam et la Jordanie étaient modestes et ne reflétaient pas pleinement le potentiel et les aspirations de leurs gouvernements et de leurs peuples. Ils se sont engagés à renforcer la confiance politique par des échanges, notamment au niveau des délégations de haut niveau.

Les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d’entente signé entre leurs ministères des Affaires étrangères lors de cette visite et d’étudier la possibilité d’établir des mécanismes de coopération supplémentaires, y compris la nomination de consuls honoraires dans chaque pays afin de promouvoir la collaboration.

Le roi Abdallah II a proposé que les deux ministères des Affaires étrangères jouent un rôle de premier plan dans l’échange de mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment par l’harmonisation des réglementations afin de créer un cadre juridique favorable à tous les secteurs.

S’appuyant sur cette confiance politique, les deux dirigeants ont convenu d’étendre la coopération à des domaines essentiels tels que la défense, la sécurité, le partage d’informations et les échanges d’experts et de personnel entre les institutions de défense et de sécurité, afin d’améliorer la compréhension mutuelle et de partager les expériences.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine économique, ils se sont engagés à faciliter l’accès au marché pour leurs produits clés respectifs et à encourager les entreprises à explorer les possibilités d’investissement et de collaboration, notamment dans les infrastructures, l’économie verte, l’économie numérique, les télécommunications, l’industrie manufacturière et l’agroalimentaire, tout en favorisant les échanges au sein de l’écosystème des start-ups et de l’innovation.

Le roi Abdallah II a également proposé d’étudier la possibilité d’ouvrir des vols directs et de simplifier les procédures de visa pour les citoyens des deux pays.

Affirmant les atouts agricoles du Vietnam, le président Luong Cuong a souligné la volonté du pays d’accroître ses exportations vers la Jordanie.

Le roi Abdallah II a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le développement du secteur halal en partageant son expertise, ses connaissances en matière de certification halal et en ouvrant le marché jordanien aux produits halal vietnamiens.

Les deux dirigeants ont également discuté des mesures à prendre pour renforcer la coopération dans le domaine de la santé, secteur où la Jordanie possède de solides atouts, notamment en télémédecine et dans l’application des technologies aux soins de santé.

Concernant l’éducation et la formation, les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges d’étudiants et d’universitaires, en particulier dans les domaines émergents tels que la science et la technologie, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, reconnaissant le potentiel de ces secteurs pour la jeunesse des deux pays.

En matière de coopération multilatérale, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs consultations et de soutenir leurs candidatures respectives, ainsi que de jouer un rôle de médiateur pour promouvoir la coopération entre la Ligue arabe et l’ASEAN.

Elles ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la Mer Orientale.

À l'issue de l’entretien entre les deux dirigeants, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoai Trung et le vice-Premier ministre et ministre jordanien des Affaires ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération entre l’Académie diplomatique du Vietnam et l’Institut jordanien de diplomatie.

VNA/CVN