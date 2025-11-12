XIVe Congrès du Parti : des projets de documents ouvrent une nouvelle ère

Les projets de documents du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, actuellement soumis à une large consultation nationale et internationale, suscitent un vif intérêt. Ils offrent aux intellectuels et à la communauté vietnamienne à travers le monde, dont en Chine, l'opportunité d'exprimer leurs aspirations et de contribuer à l'édification du pays.

>> Les citoyens et entreprises consultés sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

>> La diplomatie, "fer de lance" du développement et de la sécurité du Vietnam

>> Contributions au projet de documents à soumettre au XIVᵉ Congrès du Parti

Photo : VNA/CVN

La docteure Pham Thi Thanh Loan, directrice générale de la société par actions de tourisme et de services commerciaux Viet-Viet Guangdong, a décrit le document comme exhaustif et profond, reflétant la vision stratégique et la détermination du Parti face aux évolutions nationales et mondiales.

Elle a noté que le texte a clairement souligné les défis, lacunes à remédier, tout en définissant les orientations, objectifs et solutions pour le développement du pays dans la période à venir.

Mme Pham Thi Thanh Loan a souligné son intérêt particulier pour l'accent mis sur "un nouveau modèle de croissance, propulsé par la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique". Elle estime que cette pensée stratégique est en adéquation avec la tendance de développement de l'époque, notamment en raison de l'impact de la 4e Révolution industrielle.

Dans le but d'enrichir le projet, Pham Thi Thanh Loan a formulé trois propositions. Premièrement, elle a plaidé pour des "mécanismes spécifiques et supérieurs" afin de concrétiser la politique de développement de ressources humaines de haute qualité et d'attraction des talents.

Deuxièmement, le document doit mettre davantage l’accent et proposer des mécanismes et des outils concrets afin de renforcer la connectivité régionale. La création de "pôles de croissance" et de "corridors économiques" devrait s'accompagner de mécanismes transparents de coordination des ressources et de partage des bénéfices. Enfin, Pham Thi Thanh Loan a suggéré que l'adaptation au changement climatique soit intégrée "plus fortement" dans toutes les stratégies de développement.

Elle a exprimé son espoir que le Congrès adopte des "décisions révolutionnaires" pour le développement du pays, instaurant un "environnement juridique plus transparent, plus ouvert et plus stable", et renforçant la "connexion plus étroite et durable entre la communauté vietnamienne à l'étranger et la patrie".

En conclusion, elle s'est déclarée convaincue que sous la direction du Parti et la force de l'unité nationale, le Vietnam "saisira les opportunités, surmontera les défis et atteindra avec succès l'objectif de devenir une nation développée et prospère d'ici 2045."

VNA/CVN