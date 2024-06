Casper, sponsor officiel d’or de la diffusion de l'Euro 2024 sur TV360 au Vietnam

TV360 détient les droits exclusifs de diffusion de l'Euro 2024 sur toutes les plateformes de télévision et les réseaux sociaux sur le territoire du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

L'Euro, le plus grand tournoi de football au niveau continental au monde, rassemble les équipes nationales les plus fortes d'Europe. Organisé tous les quatre ans, il est très attendu par les fans de football, se classant au deuxième rang après la Coupe du monde de la FIFA, et est donc à ce titre très convoité pour les diffuseurs du monde entier.

Le tournoi 2024 sera le plus grand événement footballistique de cette année. Vingt et une équipes, dont l'Allemagne, pays hôte, s'affronteront lors de l'Euro 2024 prévu du 14 juin au 15 juillet.

VNA/CVN