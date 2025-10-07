Gaza : l'UNRWA assure une aide humanitaire vitale

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré le 6 octobre qu'elle continuait à fournir une aide humanitaire vitale et des services essentiels à près de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, en dépit des agressions et des restrictions imposées par Israël sur ses activités.

>> Gaza : un million de femmes et de filles menacées de famine

>> La faim menace tous les habitants de Gaza d'une mort lente et silencieuse

>> Le secrétaire général de l'ONU appelle à soutenir l'UNRWA politiquement que financièrement

Photo : IRNA/VNA/CVN

Dans un rapport couvrant la période de janvier 2025 à ce jour (le 6 octobre), repris par l'agence de presse palestinienne Wafa, l'UNRWA a souligné qu'"elle reste le principal fournisseur de soins de santé primaires dans le territoire, en dépit de la crise humanitaire et du risque de famine généralisée".

"Plus de 1.000 membres du personnel médical de l'UNRWA continuent d'opérer dans six cliniques et vingt points médicaux à travers le territoire assiégé", selon le rapport.

En septembre dernier, les équipes de l'agence ont recensé plus de 94.000 déplacés palestiniens réfugiés dans 60 centres d'hébergement administrés par l'UNRWA.

"Nous travaillons dans des conditions catastrophiques. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider ceux qui en ont désespérément besoin", a confié un employé de l'agence cité dans le rapport.

L'UNRWA affirme, par ailleurs, maintenir ses opérations malgré une crise financière aigue, avertissant à plusieurs reprises que ses ressources s'amenuisent alors que la situation humanitaire à Gaza continue de se détériorer.

L'agence a ,en outre, précisé disposer encore de stocks alimentaires suffisants en Jordanie et en Égypte pour approvisionner la population de Gaza pendant environ trois mois, tout en dénonçant le blocage de l'entité sioniste des points de passage, qui empêche l'entrée régulière de l'aide humanitaire et aggrave la famine.

APS/VNA/CVN