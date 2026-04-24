L'Indonésie encourage l'utilisation des biocarburants

Le gouvernement indonésien se prépare à déployer l'utilisation du biocarburant B50 à partir du 1 er juillet, avec l'espoir que cette politique permettra d'économiser environ 157.280 milliards de roupies indonésiennes (soit 9,18 milliards de dollars américains) cette année.

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Photo : Antara/CVN

Selon l'Agence de presse nationale Antara, Eniya Listiani Dewi, directrice générale des énergies nouvelles, renouvelables et d'économie d'énergie au ministère indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales (ESDM), a déclaré que le mélange B50, composé à 50% d'huile de palme brute (CPO) et à 50% de gazole, est toujours en phase d'essais routiers, en cours depuis le 9 décembre 2025.

Ces essais, menés sur neuf types de véhicules, devraient s'achever en mai. À l'issue de ces essais, le ministère de l'ESDM inspectera l'état des moteurs. Les essais routiers et les inspections des moteurs pour le secteur automobile devraient être terminés en juin.

D'après Mme Listiani Dewi, les résultats préliminaires des essais du B50 indiquent que la qualité du carburant répond aux spécifications requises.

Outre le secteur automobile, le B50 est testé dans les machines agricoles, les engins miniers lourds, le transport maritime, le transport ferroviaire et la production d'électricité.

Les données du gouvernement indonésien indiquent que la consommation de biodiesel a atteint 14,2 millions de kL en 2025, soit 105,2 % de l'objectif de 13,5 millions de kL.

La transition prévue vers le B50 s'inscrit dans la stratégie du président Prabowo Subianto visant à renforcer la résilience face aux perturbations des approvisionnements mondiaux. Le gouvernement estime que cette politique pourrait réduire la consommation de combustibles fossiles d'environ 4 millions de kL par an.

VNA/CVN