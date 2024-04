Télégramme officiel du Premier ministre sur le grave accident du travail à Yên Bai

>> Le PM ordonne de régler les conséquences du récent accident de la circulation à Tuyên Quang

>> Yên Bai : l’alphabétisation, clé pour une vie meilleure

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Le 22 avril, vers 13h30, un accident du travail particulièrement grave s'est produit lors du processus de réparation de la chaîne de concassage de pierre de la cimenterie de la Société par actions de ciment et de minéraux Yên Bai. L’accident a fait sept morts et trois blessés.

La cause initiale a été déterminée comme étant un problème avec le moteur électrique du concasseur, qui a entraîné l’accident pour les travailleurs effectuant directement l'entretien et les réparations.

À la nouvelle de cet accident, le Premier ministre a adressé sa sympathie et ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Il a également ordonné aux autorités provinciales de Yên Bai de se rendre aux lieux de l'accident pour diriger le processus de traitement des conséquences et d’accorder des aides aux familles des victimes.

Il a également demandé au président du Comité populaire provincial d’ordonner aux forces compétentes de clarifier de toute urgence la cause de l’accident ainsi que les responsabilités des organisations et des particuliers concernés, de sanctionner strictement les violations conformément aux lois (le cas échéant), et de multiplier les contrôles pour éviter des cas similaires.

Le chef du gouvernement a en outre chargé les organes compétents et le Comité populaire provincial de Yên Bai la tâche de demander aux entreprises d'examiner attentivement les réglementations, les normes et les processus d'extraction et de transformation des minéraux au service de la production de ciment, afin de remédier rapidement aux lacunes et faiblesses et de garantir une sécurité absolue aux travailleurs.

VNA/CVN