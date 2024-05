Binh Dinh prête à accueillir les touristes avec des événements estivaux passionnants

Un large éventail d'activités touristiques, culturelles et sportives intéressantes attendent les visiteurs cet été dans la ville côtière de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Photo : BBD/CVN

Les services du tourisme, de la culture et des sports de la province de Binh Dinh ont tenu une conférence de presse mercredi 22 mai pour annoncer les activités qui se dérouleront cet été, de juin à août.

Parmi les événements remarquables figurent le VnExpress Marathon Quy Nhon 2024, un festival de cerf-volant, le championnat national d'athlétisme des jeunes, un festival de rue, le tournoi national de basket-ball 3x3 et le championnat national de kickboxing des jeunes.

En particulier, les Teqball World Series 2024 devraient avoir lieu sur la plage de Quy Nhon du 6 au 9 juin. Le tournoi, organisé pour la première fois au Vietnam, verra participer 131 équipes de 53 pays.

Le Teqball est un sport de balle qui combine football et tennis de table et se joue sur une table incurvée. D'avant en arrière, les joueurs frappent la balle avec n'importe quelle partie de leur corps, à l'exception des bras et des mains. Le Teqball peut être joué entre deux joueurs en simple ou entre quatre joueurs en double.

Les autorités ont déclaré que Binh Dinh faisait les meilleurs préparatifs pour assurer la meilleure expérience aux visiteurs lors des événements touristiques d'été.

Photo : VNP/VNA/CVN

À cette occasion, la province présentera également son art unique des plats de thon lors d'un festival mettant en vedette les fruits de mer locaux et les produits des villages artisanaux.

Les visiteurs et les résidents locaux auront également la chance d'assister à des spectacles d'arts martiaux traditionnels ainsi que d'arts populaires de Binh Dinh tels que le chant tuông (théâtre classique) et bài choi (art folklorique).

VNA/CVN