Intelligence artificielle

L'IA représente des opportunités et des défis pour le marché du travail mondial

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Photo : CTV/CVN

Si cette technologie peut entraîner la suppression de certains emplois, elle crée également de nouvelles opportunités et exige des travailleurs qu’ils développent leurs compétences et leur capacité d’adaptation.

Ces dernières années, l’IA a exercé une influence croissante sur les marchés du travail à travers le monde. Grâce à sa capacité grandissante à traiter des données et à générer du contenu, cette technologie remplace les humains dans de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée. De ce fait, certaines entreprises technologiques ont réduit leurs effectifs dans les services administratifs, le service client et la communication.

Parallèlement, l’IA devrait contribuer fortement à la croissance économique. Selon la dernière étude "Annual Global CEO Survey" de PwC, l’IA pourrait contribuer à l’économie mondiale à hauteur de 15.700 milliards de dollars d’ici 2030, grâce aux gains de productivité et à la demande croissante des consommateurs, générés par les produits et services améliorés par l’IA.

Le potentiel de transformation de l’IA continue d’être une priorité pour les dirigeants d’entreprises : 40% des dirigeants pensent que l’IA va transformer leur façon de faire des affaires au cours des cinq prochaines années.

Cependant, l’application de l’IA soulève également des défis. Goldman Sachs estime qu’environ 300 millions d’emplois dans le monde pourraient être concernés, notamment dans les secteurs tertiaire et des services.

Cette évolution risque d’accentuer les inégalités entre les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs peu qualifiés et de soulever des inquiétudes quant aux biais algorithmiques, à l’éthique et à la protection des données.

Nguyên Minh Phong, ancien chef du bureau de recherche économique de l’Institut d’études socio-économiques de Hanoi, a déclaré que le développement rapide de l’IA modifie non seulement les structures économiques, mais aussi les structures du marché du travail et les besoins en main-d’œuvre.

Selon lui, de nombreuses tâches répétitives, allant du travail manuel à certains postes administratifs, de gestion et de traitement des données, voire même certains rôles de programmation, pourraient être automatisées à mesure que les systèmes d’IA se développent et s’intègrent à l’automatisation et à la robotique.

Il a également souligné que l’IA pourrait avoir un impact sur la rémunération des travailleurs. Lorsque les entreprises utilisent des systèmes d’IA ou des robots pour remplacer une partie de leurs effectifs, les coûts de main-d’œuvre ont tendance à diminuer, ce qui peut affecter le pouvoir de négociation et les revenus des travailleurs.

Nguyên Minh Phong a déclaré que le risque de chômage ou d’accroissement des inégalités est bien réel. Certaines évaluations internationales suggèrent que 20 à 30% des emplois existants pourraient disparaître prochainement, même si de nouveaux métiers émergeront.

Pour s’adapter, les travailleurs doivent activement perfectionner leurs compétences, être prêts à se reconvertir, à changer de carrière et à suivre l’évolution technologique. Il convient également de prêter attention aux mécanismes de protection sociale, tels que l’assurance chômage et l’assurance accidents du travail, afin de faire face aux nouveaux risques du marché du travail.

D’un point de vue politique, il a indiqué que l’IA pourrait à la fois supprimer des emplois et créer des opportunités d’amélioration de la productivité et du niveau de vie. Les politiques publiques doivent donc prendre en compte les deux aspects de la mutation technologique.

Dào Viêt Anh, représentant de Microsoft Vietnam, a déclaré que la crainte d’être remplacé par la technologie est de plus en plus répandue à mesure que l’IA se généralise sur le marché du travail. Certains secteurs pourraient être plus fortement impactés, notamment ceux liés aux communications, à la gestion des systèmes, à la planification et à la mise en œuvre de projets.

En 2024 et 2025, de nombreuses entreprises, en particulier les entreprises technologiques, ont adapté leurs modèles opérationnels et réduit leurs effectifs, les outils d’IA prenant progressivement en charge une partie de leurs tâches.

Néanmoins, l’IA transforme actuellement les méthodes de travail plutôt que de remplacer complètement la main-d’œuvre humaine. De nombreux travailleurs apprennent à utiliser l’IA comme un outil pour améliorer la productivité et même créer de nouvelles sources de revenus.

Selon le représentant de Microsoft Vietnam, les travailleurs ont besoin de nouvelles compétences pour rester compétitifs à l’ère de l’IA. L’une des compétences essentielles est la capacité à sélectionner et à vérifier l’information. Si l’IA peut fournir d’importants volumes de données, toutes ne sont pas exactes ou pertinentes.

La sécurité de l’information est également un enjeu majeur. Bien que l’IA soit un outil utile, elle peut se révéler à double tranchant si les utilisateurs s’y fient excessivement ou n’ont pas les compétences nécessaires pour vérifier l’information.

Les secteurs liés au traitement, à la gestion, à la planification et à la prise de décision stratégique des données pourraient connaître des transformations considérables avec le développement continu des systèmes d’IA et des plateformes de données. L’enrichissement des ensembles de données permettra d’automatiser de nombreuses tâches d’analyse et de traitement de l’information.

Il a également souligné que le Vietnam a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir l’utilisation de l’IA et faciliter l’adaptation des travailleurs aux nouvelles technologies. Des programmes tels que l’initiative "Culture numérique pour tous" et les politiques encourageant les jeunes entreprises technologiques créent un environnement favorable à l’accès à ces technologies pour les jeunes et les travailleurs du savoir.

VNA/CVN