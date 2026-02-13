À Buôn Dôn, un marché à zéro dông pour soutenir les familles démunies

À l’approche du Têt du Cheval 2026 (Binh Ngo), des milliers d’habitants de la commune frontalière de Buôn Dôn (province de Dak Lak, dans les Hauts plateaux du Centre) ont participé à un "marché à zéro dông", une initiative solidaire riche de sens et de générosité.

Photo : Hai Duong/CVN

Le 7 février, le Commandement de la garde-frontière de la province de Dak Lak, en coordination avec le Service provincial de l’industrie et du commerce ainsi que la Police de la commune de Buôn Dôn, a organisé ce marché humanitaire afin d’aider les populations frontalières à accueillir le printemps dans de meilleures conditions.

Dès les premières heures de la matinée, des milliers d’habitants issus de différents villages et hameaux se sont rassemblés au Centre culturel communal de Buôn Dôn, créant une atmosphère à la fois animée, chaleureuse et festive.

Sur place, les participants ont été accompagnés avec bienveillance par les forces de police, les gardes-frontières, ainsi que par des membres des organisations de jeunesse et des volontaires, qui les ont conseillés dans le choix de produits adaptés aux besoins de chaque foyer.

Photo : Hai Duong/CVN

Triêu Doan Son (32 ans, habitant du hameau Thông Nhât) n’a pu dissimuler son émotion en sélectionnant gratuitement des produits de première nécessité tels que du riz, de la sauce, du sel, de l’huile alimentaire ou encore des confiseries.

Tenant entre ses mains un sac de cadeaux bien rempli, il a confié que sa famille vivait dans des conditions difficiles. Lorsque leur nom a été annoncé parmi les bénéficiaires, tous les membres de sa famille ont exprimé une grande joie. Selon lui, ces denrées constituent un présent précieux, leur permettant de célébrer un Têt plus chaleureux et plus digne.

Partageant la même satisfaction, H’Pô M’lô (28 ans, résidente du village Rang) a indiqué qu’elle et les habitants de son village étaient arrivés très tôt au centre communal afin de participer au marché. Elle a pu y choisir elle-même plusieurs articles essentiels dont sa famille manquait. À ses yeux, il s’agit de cadeaux concrets et profondément porteurs de sens à l’occasion du Nouvel An lunaire.

Photo : Hai Duong/CVN

"Ces produits de première nécessité nous aident, nous les personnes démunies, à alléger une partie des dépenses liées aux achats du Têt traditionnel", a-t-elle confié.

Selon Trân Thi Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Buôn Dôn, ce marché a permis de distribuer des milliers de lots de cadeaux aux habitants locaux. Il s’agit d’une activité à forte portée humanitaire, illustrant l’attention et la solidarité des autorités et des services concernés envers les populations frontalières encore confrontées à de nombreuses difficultés.

Elle a précisé que les bénéficiaires sont principalement des ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté, ainsi que des familles se trouvant dans des situations particulièrement précaires sur le territoire communal. Ces dons ciblés apportent non seulement un soutien matériel concret, mais aussi un encouragement moral précieux, permettant aux habitants de célébrer un Têt plus complet, plus digne et plus chaleureux.

Hai Duong - Câm Sa/CVN