Hanoï prépare son plan directeur pour un siècle

Le 14 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réuni les autorités de la capitale pour discuter du plan directeur global de Hanoï. Ce document stratégique doit orienter, sur le long terme, le développement urbain, économique et environnemental de la ville et de sa région.

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Photo : VNA/CVN

Dans l’après-midi du 14 mars, à Hanoï, suivant les directives du Bureau politique et du Secrétariat, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une séance de travail entre la Permanence du gouvernement et les dirigeants de Hanoï afin de poursuivre l’examen et de donner des avis sur le Plan directeur global de la capitale Hanoï avec une vision à 100 ans.

Le 11 décembre 2025, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution N°258 sur l’expérimentation de certains mécanismes et politiques spécifiques destinés à la mise en œuvre de projets majeurs et importants sur le territoire de la capitale. Cette résolution autorise notamment l’élaboration d’un plan directeur global de la capitale Hanoï. La durée du plan est définie selon plusieurs étapes : une phase à court terme jusqu’en 2035, une phase à moyen terme jusqu’en 2045, une phase à long terme jusqu’en 2065 et une vision stratégique à 100 ans.

Nouvelles orientations ambitieuses

Le plan définit de nouvelles orientations ambitieuses accompagnées de groupes de solutions majeures, notamment : le renforcement des liaisons régionales, la construction d’un modèle "noyau - satellites" pour la région de la capitale, le développement des chemins de fer urbains, la création d’un modèle de ville intelligente, verte et durable, le développement des aéroports ainsi, les percées dans la résolution définitive de pollution environnementale…

Le plan identifie également neuf pôles de développement, neuf grands centres associés à neuf axes moteurs, combinés à des ceintures et corridors favorisant les connexions régionales et nationales, ainsi que les liens avec les frontières, les ports maritimes et l’international. Il prévoit également des espaces dédiés au patrimoine culturel, historique et paysager le long des rivières.

Les Comités populaires des provinces entourant Hanoï (dans la Région de la capitale) sont appelés à renforcer leur coordination lors de l’élaboration de leurs plans provinciaux afin d’assurer leur cohérence avec le Plan directeur global de la capitale Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Hanoï propose également que lui soit accordée l’autorisation de rechercher, élaborer et promulguer un ensemble spécifique de normes et de standards en matière d’urbanisme et d’architecture, différents des normes nationales actuelles, afin de disposer d’un cadre juridique adapté pour la gestion et la mise en œuvre du plan dans les conditions particulières de la capitale.

Trois missions stratégiques

Concluant la réunion, le Premier ministre a salué et hautement apprécié les efforts de Hanoï qui a su hériter et valoriser les acquis des périodes précédentes pour mettre en œuvre de manière déterminée, rapide et efficace trois missions stratégiques importantes : élaboration d’un projet de résolution du Politburo sur le développement de la capitale dans la nouvelle ère ; préparation du projet de loi révisée sur la capitale à soumettre à l’Assemblée nationale ; et élaboration du Plan directeur global de la capitale Hanoï.

Il a souligné que ce plan directeur revêt une importance majeure pour le développement de la capitale, de la région et du pays, reflétant l’intelligence, la culture et l’identité vietnamiennes, ainsi que le développement du Vietnam dans une nouvelle ère.

Le chef du gouvernement a par ailleurs insisté sur plusieurs orientations supplémentaires : la planification de l’espace économique à basse altitude, en altitude et dans l’espace ; l’aménagement des espaces souterrains afin d’enfouir les infrastructures d’électricité, d’eau, de télécommunications et de transport ; le développement de l’économie aéroportuaire ; la valorisation du centre du lac de l’Ouest ; la construction d’une capitale sûre et sécurisée ; l’adaptation au changement climatique ; la restauration des rivières ; la résolution des problèmes environnementaux, des embouteillages et des inondations…

Pham Minh Chinh a enfin souligné l’importance de préserver et de promouvoir la culture et l’identité de Hanoï, notamment le Vieux quartier et les sites historiques, tout en faisant de la capitale un pionnier dans le développement des industries culturelles et de divertissement ainsi que dans la gestion intelligente de la ville.

VNA/CVN