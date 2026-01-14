La campagne Quang Trung, une mobilisation solidaire face aux catastrophes naturelles

Après plus de 40 jours et nuits de mobilisation dans les villes et provinces du Centre, la campagne Quang Trung s’est achevée avec succès, atteignant l’ensemble des objectifs fixés.

Photo : VNA/CVN

Au-delà d’une opération de réparation des conséquences des catastrophes naturelles, cette campagne illustre l’esprit de responsabilité et la ligne d’action "au service du peuple" des forces de la Police populaire dans un contexte marqué par les effets croissants du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes.

En 2025, les provinces du Centre ont subi de graves pertes humaines et matérielles à la suite de plusieurs typhons et inondations majeures. Face à cette situation, sur instruction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du Premier ministre, Pham Minh Chinh, la Commission policière centrale et la direction du ministère de la Sécurité publique ont défini la campagne Quang Trung comme une mission politique prioritaire et urgente, à forte portée humanitaire.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture, le général Dang Hông Duc, vice-ministre de la Sécurité publique, a affirmé qu’en plus de 40 jours de mise en œuvre déterminée, les forces de la Police populaire avaient mené à bien la campagne Quang Trung, contribuant directement à aider des milliers de foyers sinistrés à stabiliser leur vie et à accueillir le Têt (Nouvel An lunaire) dans des logements solides et sûrs.

L’objectif de la campagne a été clairement défini : reconstruire 100% des maisons totalement détruites et réparer 100% des logements endommagés afin de garantir des conditions de vie sûres pour la population, sans laisser personne de côté.

Dans neuf provinces et villes du Centre et des Hauts Plateaux, plus de 11.000 officiers et soldats de la Police populaire ont été mobilisés, en coordination avec les forces locales et les autorités locales. Les forces de la Police populaire ont assuré la construction de 419 nouvelles maisons pour les foyers sinistrés, l’ensemble des travaux étant achevé avec une avance de 30% par rapport au calendrier fixé par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, toutes les écoles et tous les établissements de santé endommagés par les intempéries ont été réparés avant le 20 décembre 2025, permettant un rétablissement rapide des services essentiels.

Le ministère de la Police a également déployé de nombreuses activités de soutien social, mobilisant plus de 124 milliards de dôngs issus de contributions internes et plus de 120 milliards de dôngs de ressources socialisées, ainsi que l’acheminement de plus de 900 tonnes de produits de première nécessité et de matériel médical vers les zones sinistrées.

La campagne Quang Trung s’est conclue par la remise de distinctions du ministère de la Sécurité publique à 49 collectifs et 95 individus méritants. Ses effets se prolongent à travers les nouveaux logements construits, renforçant la confiance de la population envers le Parti, l’État et les forces de la Police populaire, et offrant aux habitants des régions touchées des conditions nécessaires pour reconstruire durablement leur vie.

