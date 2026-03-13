Le Vietnam adopte un Code de conduite dans l’espace numérique

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a officiellement publié la Décision N°423 instaurant le "Code de conduite culturelle dans l’environnement numérique".

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Photo : Vietnam+/CVN

Ce nouveau cadre définit les normes de comportement applicables aux individus et aux organisations opérant sur les plateformes numériques.

Le Code s’applique à cinq groupes distincts : les particuliers, les prestataires de services des réseaux sociaux et de plateformes numériques, les fournisseurs d’accès Internet, les organes de presse et de communication, ainsi que les autres organes, organisations et entreprises.

L’objectif principal est d’orienter les comportements en ligne conformément aux standards éthiques, culturels et juridiques du Vietnam, tout en garantissant un espace numérique sûr et respectueux de la culture nationale. Le texte encourage également la diffusion de valeurs positives, la création de contenus constructifs et la préservation de l’identité culturelle vietnamienne.

Concernant les règles générales de conduite, le Code souligne que les utilisateurs doivent se conformer à la législation vietnamienne, respecter les droits et intérêts légitimes des organisations et des individus, adopter un comportement civilisé et courtois, et préserver l’identité culturelle, les valeurs morales ainsi que les traditions du peuple vietnamien.

Parallèlement, il met l’accent sur le respect et la promotion des valeurs culturelles dans l’environnement numérique, conformément aux normes éthiques et culturelles nationales, tout en soulignant l’importance du respect de la diversité culturelle, des spécificités régionales, des ethnies et des religions.

Le Code insiste sur la responsabilité individuelle, incitant les usagers à utiliser leur identité réelle et à respecter les droits et intérêts légitimes des tiers.

La lutte contre la désinformation constitue une priorité : les citoyens sont invités à vérifier les sources avant tout partage d’information et à signaler systématiquement les fausses informations (fake news) aux autorités compétentes.

Les personnalités influentes sur les réseaux sociaux (influenceurs) et les administrateurs de communautés en ligne sont appelés à faire preuve d’exemplarité afin de promouvoir auprès de la jeunesse des modes de vie sains et des valeurs humaines positives.

Les agences de presse et les entreprises de publicité sont, quant à elles, tenues de fournir des informations exactes, d’orienter l’opinion publique de manière constructive, de promouvoir les valeurs culturelles positives et de lutter activement contre la désinformation.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sera chargé du suivi de l’application de ce Code et coordonnera des campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale.

Enfin, des distinctions et des récompenses seront attribuées aux organisations et aux individus produisant des contenus numériques exemplaires ayant un impact positif sur la société.

VNA/CVN