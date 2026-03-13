Dông Nai renforce sa lutte contre le séjour et le travail illégaux d’étrangers

Dans le cadre d’une opération renforcée de lutte contre l’entrée et la sortie illégales, les inspections menées depuis janvier 2026 par la Police de la province de Dông Nai, en coordination avec les autorités locales, ont permis de détecter 88 ressortissants étrangers en infraction avec la réglementation relative à l’immigration et au séjour.

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Photo : VNA/CVN

Parmi eux, 82 personnes séjournaient et travaillaient illégalement, tandis que six autres avaient dépassé la durée autorisée de leur séjour temporaire, dont un cas d’entrée illégale sur le territoire.

Concernant les organisations, les particuliers, les unités commerciales et les étrangers impliqués dans ces violations, le Service de gestion de l’immigration a conseillé la Police provinciale afin que les sanctions soient appliquées conformément à la loi. Les personnes sanctionnées administrativement par une amende ont toutes été expulsées du Vietnam et interdites d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Selon le Service de gestion de l’immigration de la Police de Dông Nai, plusieurs cas de violation des réglementations relatives à l’immigration, au travail et au séjour illégaux ont été récemment constatés dans la province. Certains individus ont notamment profité de la politique du gouvernement vietnamien portant la durée maximale du visa électronique (e-visa) de 30 à 90 jours, mise en place afin d’attirer davantage de touristes internationaux, pour entrer au Vietnam puis y travailler illégalement.

La plupart des personnes concernées sont entrées au Vietnam entre la fin de l’année 2023 et le début 2024, avant de chercher à travailler ou à résider illégalement dans des entreprises ou des établissements commerciaux de la province. Par ailleurs, certains individus auraient également pénétré clandestinement sur le territoire via des provinces frontalières avant de se rendre à Dong Nai dans l’espoir d’y trouver un emploi.

Le Service de gestion de l’immigration recommande aux organisations et aux particuliers recrutant des travailleurs étrangers de vérifier attentivement les documents légaux, notamment le passeport, le visa et le permis de travail. Il appelle également à une vigilance accrue et invite à signaler rapidement aux autorités de Police les plus proches tout cas suspect lié au séjour ou au travail illégal de ressortissants étrangers.

VNA/CVN