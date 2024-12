Le festival HOZO 2024 accueille 200.000 participants

Photo : NLD/CVN

La soirée de clôture, avec le thème "Rock Marathon by HOZO", qui s'est tenue le 15 décembre, a marqué la fin du 4e Festival international de musique de Hô Chi Minh-Ville (HOZO 2024). Après plus d'une décennie depuis l'âge d'or du rock vietnamien, alors que ce genre musical déclinait, le Rock Marathon by HOZO est apparu et est devenu un événement marquant la renaissance puissante du rock.

Avec la présence de dizaines de milliers de spectateurs, la soirée musicale n'a pas seulement offert des performances passionnées, mais a également créé un jalon historique pour la musique rock, devenant l'événement de ce genre le plus important depuis plus de 10 ans. Les organisateurs espèrent ainsi contribuer à ramener le rock vietnamien au centre du courant musical contemporain.

En tant que plus grand événement rock de la dernière décennie, "Rock Marathon by HOZO" s'est distingué par la convergence de légendes et de jeunes talents prometteurs.

Photo : BTC/CVN

Le groupe Buc Tuong (Le Mur) et le chanteur Pham Anh Khoa, en tant que têtes d'affiche, ont offert des performances impressionnantes, restituant l'esprit héroïque de l'âge d'or. L’artiste Hai Bôt et The Farmers ont laissé leur empreinte avec des mélodies puissantes, mélangeant le style brut caractéristique et une émotion profonde.

Ngu Cung, avec la persévérance et le style d'un monument, a continué d'animer la scène avec des numéros pleins d'énergie, confirmant sa place dans le cœur du public.

Aux côtés des grandes stars, la nouvelle génération d'artistes comme Chilies, Simile Land, Can't Be Blue, Monocycle et Mun Gô a apporté un souffle nouveau, transmettant une modernité tout en préservant l'esprit original du rock. La combinaison des générations a enrichi la palette de la soirée musicale et ouvert des perspectives prometteuses pour ce genre au Vietnam.

Selon les organisateurs, les trois jours du HOZO Super Fest ont accueilli environ 200.000 spectateurs. Au-delà de proposer un espace musical de premier plan, l'événement est devenu un carrefour culturel mondial, illustrant l'image de Hô Chi Minh-Ville comme un nouveau symbole culturel fier et confirmant sa position solide sur la carte culturelle et artistique régionale.

Le compositeur Huy Tuân, directeur artistique général du programme, a déclaré : "Nous n'avons pas seulement apporté un festival musical ordinaire, mais avons également construit des forums significatifs, où les jeunes talents, les experts internationaux et les professionnels ont l'opportunité de se rencontrer, d'échanger et de rechercher ensemble de nouvelles voies. C'est une étape importante pour élever la professionnalisation du domaine de la performance, contribuant à définir et développer l'industrie culturelle. Ces valeurs vont bien au-delà des limites d'un événement musical et c'est la mission que HOZO poursuit sans cesse, en cherchant toujours à s'élever."

Photo : BTC/CVN

HOZO est actuellement le seul événement musical communautaire de dimension internationale au Vietnam, se distinguant par son esprit de dévouement en étant totalement gratuit pour le public. Pendant trois jours consécutifs, le festival s'est déroulé de manière dynamique avec deux scènes fonctionnant en parallèle à pleine capacité, rassemblant plus de 250 artistes talentueux venus du monde entier, s'étendant du Vietnam à l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique.

L'événement n'est pas seulement une fête de musique multicolore, mais aussi un lieu de connexion culturelle mondiale dans un espace débordant d'émotion.

HOZO a été organisé par le Comité d'organisation des commémorations des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville, le Centre de musique légère de Hô Chi Minh-Ville et la société Beyond Communication, en collaboration.

L'événement vise à construire une marque culturelle et artistique de dimension internationale pour Hô Chi Minh-Ville, contribuant à stimuler le tourisme, attirer les touristes internationaux et promouvoir le développement de l'industrie culturelle selon une stratégie définie jusqu'en 2030.

Le 4e Festival de musique international de Hô Chi Minh-Ville (HOZO 2024) s'est déroulé sur trois jours, les 13, 14 et 15 décembre, sur la rue piétonne Nguyên Huê - rue Lê Loi, dans le 1er arrondissement.

Xuân Lôc/CVN