Le concert de printemps de Dà Lat convie des légendes musicales internationales

Des chanteurs et groupes célèbres des années 1970 et 1980, notamment Boney M., Liz Mitchell, Joy et Samantha Fox, interpréteront leurs tubes à succès lors du concert de printemps de Dà Lat qui aura lieu le 21 décembre sur la place Lâm Viên à Dà Lat (hauts plateaux du Centre).

Photo : BTC/CVN

Le concert très attendu est organisé par le Comité populaire de la province de Lâm Dông et le Service de la culture, des sports et du tourisme, Comité populaire de la ville de Dà Lat, Centre de la culture et des arts de Lâm Dông et IB Group Vietnam.

Trân Thanh Hoài, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et chef adjoint du comité d’organisation, a déclaré que le concert de printemps de Dà Lat faisait partie des célébrations du Festival des fleurs de Dà Lat 2024.

"La province de Lâm Dông est le lieu de nombreux événements musicaux nationaux et internationaux. Cette année marque un tournant avec le lancement du concert de printemps de Dà Lat, un événement culturel et artistique annuel distinctif d’envergure internationale qui rassemble pour la première fois à Dà Lat des légendes de la musique mondiale", a-t-il noté.

"Ce n’est pas seulement une grande joie pour la province de Lâm Dông et Dà Lat, mais aussi pour les mélomanes de tout le Vietnam. C’est aussi l’occasion de promouvoir Dà Lat comme une ville créative de l’UNESCO dans le domaine de la musique, avec pour objectif d’établir la ville comme une destination musicale mondiale", a poursuivi le responsable.

"Il vise également à promouvoir la valeur culturelle, historique et naturelle de Dà Lat et de Lâm Dông auprès des amis nationaux et internationaux, créant une nouvelle opportunité pour le développement de l’industrie touristique et stimulant la croissance socio-économique de Dà Lat, de la province de Lâm Dông et de la région des hauts plateaux du Centre", a-t-il ajouté.

Trân Thi Vu Loan, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Lat, a fait savoir que le concert de printemps de Dà Lat devrait marquer le début d’activités musicales internationales de haut niveau à Dà Lat, la ville créative de l’UNESCO dans le domaine de la musique.

Photo : Vietnamnet/CVN

"C’est un hommage de Dà Lat aux habitants et aux touristes. Nous continuerons à nous efforcer d’offrir des performances de qualité au public dans la +ville aux mille fleurs+", a-t-elle ajouté.

Fondé en 1976 en Allemagne avec quatre membres, Boney M. est célèbre pour des chansons comme Daddy Cool et Sunny, Rivers of Babylon et Rasputin, qui ont dominé les charts musicaux du monde entier et du Vietnam en raison de leurs mélodies joyeuses et vivantes qui sont faciles à écouter et à chanter.

Liz Mitchell, la chanteuse principale de Boney M., viendra au Vietnam pour se produire dans le cadre du concert de printemps de Dà Lat, promettant de présenter les tubes les plus célèbres du groupe ainsi que de nombreuses chansons classiques de Noël. Elle s’est déjà produite au Vietnam en 2016 et 2019.

Mitchell a récemment été décorée du titre de Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) pour ses contributions à la musique et à la charité, à l’âge de 72 ans.

Un célèbre groupe autrichien, Joy, se produira également au concert de printemps de Dà Lat. De retour au Vietnam après cinq ans, Joy jouera des mélodies disco entraînantes, tout aussi douces et passionnées, avec des tubes comme Touch by Touch, Hey Hello, Valerie et I’m in Love.

Boney M. et Joy se sont toutes deux produites au Vietnam il y a cinq ans lors d’un concert qui a attiré près de 4.000 personnes.

Contrairement à Boney M. et Joy, le concert de printemps de Dà Lat marque la première fois que la "reine de la pop des années 1980", Samantha Fox, se produira au Vietnam.

La figure emblématique et autrefois sensationnelle d’Angleterre a conquis la scène musicale internationale avec des tubes célèbres tels que Touch Me (I Want Your Body), Nothing’s Gonna Stop Me Now, Just One Night, Wanna Please Me et I Only Wanna Be With You.

"Le concert de printemps de Dà Lat est le premier projet musical international annuel à Dà Lat qui respecte les normes internationales et transforme la ville en une destination pour les légendes mondiales de la musique. L’apparition de trois noms renommés de la scène disco et pop - Boney M. et Liz Mitchell, Joy et Samantha Fox - promet de livrer une performance attendue pour lancer le projet", a indiqué Nguyên Thuy Duong, présidente d’IB Group Vietnam et directrice de production du concert.

VNA/CVN