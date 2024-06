À Dông Nai, un ingénieur transforme les déchets en richesse

Depuis de nombreuses années, Nguyên Tuân Anh, un ingénieur en mécanique de 51 ans résidant dans la ville de Biên Hòa, province méridionale de Dông Nai, s’est toujours préoccupé de trouver des solutions efficaces pour traiter les déchets organiques. Il a en effet constaté que la quantité de déchets organiques augmentait, notamment dans les zones urbaines.

“Il est crucial de les traiter correctement, sinon ils risquent de polluer l’environnement et de nuire à notre santé”, souligne M. Anh. C’est ainsi qu’il a eu l’idée de créer un dispositif de traitement efficace et respectueux de l’environnement, permettant de transformer ces déchets en une ressource précieuse. Dans sa quête d’un environnement vert, propre et agréable, le traitement des déchets reste un défi de taille.

Protection de l’environnement

Après cinq années de recherches et d’essais, M. Anh a réussi à mettre au point une machine capable de transformer les déchets organiques en engrais organique microbien. La machine présente une structure simple, comprenant un conteneur, un système de broyage, une pulvérisation de probiotiques, un mélange et une séparation de l’eau.

Les déchets organiques sont broyés et mélangés de manière uniforme aux produits microbiens, puis séparés en résidus distincts et en solution aqueuse. Expliquant le processus, M. Anh a précisé qu’il suffisait de placer la solution aqueuse dans un réservoir ou un bac à compost pendant 30 jours pour qu’elle se transforme en engrais liquide. Le compostage se fait dans un environnement anaérobie, ce qui accélère la décomposition et permet de créer un engrais organique microbien.

Quant aux résidus broyés et mélangés à des probiotiques et à de la biomasse de vers de terre, ils sont placés dans un bac où ils servent de nourriture aux vers de terre et de substrat pour la décomposition des déchets par les micro-organismes. Cela permet de réduire les odeurs et d’accélérer le processus de décomposition.

Selon l’ingénieur, le broyeur de déchets organiques peut traiter jusqu’à 30 kg de déchets par heure, ce qui contribue à réduire la quantité de déchets rejetés et fournit un engrais naturel aux plantes. Un avantage supplémentaire de cette machine est sa polyvalence, pouvant être utilisée chez les particuliers, mais aussi dans les restaurants, les zones touristiques, les bureaux et les écoles.

“Le coût de production d’un broyeur de déchets est inférieur à 60 millions de dôngs (4.000 USD), mais il contribue efficacement à résoudre le problème des déchets organiques et à protéger l’environnement”, informe M. Anh. “L’utilisation de broyeurs de déchets organiques permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est conforme à l’orientation +net zero+ mise en œuvre par la province de Dông Nai”, ajoute-t-il.

Brevet de conception industrielle

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le broyeur inventé par M. Anh est utilisé avec succès dans la paroisse de Biên Hoà, province de Dông Nai, ainsi que dans celle d’An Binh, province voisine de Binh Duong. L’engrais organique microbien produit par la machine est très apprécié par les utilisateurs, car il favorise la croissance des plantes.

Dô Thai Hoà, utilisateur de la machine dans la paroisse de Biên Hòa, a partagé son expérience : “Depuis que nous utilisons cette machine, la quantité de déchets organiques dans la paroisse a considérablement diminué. De nombreux petits commerçants du marché apportent même des légumes pour qu’ils soient recyclés. L’engrais organique microbien créé par la machine est très bon pour les plantes, accélérant leur croissance”.

La machine conçue par l’ingénieur Nguyên Tuân Anh a reçu les éloges d’experts, et le Département de la propriété intellectuelle du ministère des Sciences et Technologies lui a décerné un brevet de conception industrielle. De plus, il a déposé une demande de brevet auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’ingénieur mécanicien affirme qu’il continuera de perfectionner son broyeur pour en améliorer l’efficacité opérationnelle, et qu’il cherche à coopérer avec des investisseurs pour le produire et le distribuer à grande échelle. Il souhaite ainsi contribuer à la protection de l’environnement.

Grâce à ses avantages pratiques, cette machine promet de jouer un rôle crucial dans la résolution du problème des déchets organiques et dans la réduction efficace de la pollution, notamment en zone urbaine.

Huong Linh/CVN