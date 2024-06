Des chercheurs discutent de solutions pour la sécurité de l'eau dans la région du Mékong

Un effort conjoint de l'Institut d'études humaines (IHS) de l'Académie vietnamienne des sciences sociales et du Groupe des jeunes professionnels (SYP) du Réseau de recherche durable sur le Mékong (SUMERNET) a réuni des chercheurs et scientifiques pour un séminaire sur la sécurité de l'eau dans la région du Mékong.

Organisé vendredi 21 juin dans un format hybride, l'événement a centré les discussions sur cette question cruciale.

Ouvrant le séminaire, la Professeure associée-Docteure Nguyên Thi Hoài Lê a déclaré qu'il s'agissait d'une excellente occasion pour les jeunes d'échanger des idées et de proposer des solutions pour améliorer la sécurité de l'eau, ajoutant que cela favorisait également la collaboration entre les institutions, ouvrant la voie à des partenariats et à un développement durables.

Le Dr. Phan Thanh Thanh du SYP a déclaré que le Mékong était confronté à une baisse des niveaux d'eau et à une pollution, ce qui nécessite une coopération régionale plus étroite et des solutions globales et durables pour protéger les ressources en eau.

Il a proposé de renforcer la collaboration internationale et régionale, d'appliquer des politiques de gestion de l'eau basées sur une technologie de pointe et de sensibiliser le public à la conservation de l'eau.

Les discussions lors de l'événement ont porté sur l'amélioration des systèmes de gestion de l'eau, la surveillance de la qualité de l'eau et l'adoption de technologies avancées. Les participants ont également appelé à des mesures visant à atténuer les impacts du changement climatique, telles que la promotion d'une agriculture durable et la construction d'infrastructures de contrôle des inondations.

En 2022, l'IHS et le SYP ont mené un projet sur la pollution de l'air dans les villages de métiers. Un an plus tard, ils ont organisé un séminaire sur le rôle des jeunes dans la communication environnementale.

