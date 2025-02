Un journal argentin salue la politique étrangère du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Sous le titre "Vietnam : une politique étrangère qui fait entrer le pays dans une nouvelle ère", Resumen Latinoamericano cite des déclarations du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, affirmant que les visites officielles et les activités diplomatiques du Vietnam revêtent une importance stratégique et durable, contribuant à renforcer ses relations avec les grands partenaires et à promouvoir une coopération plus approfondie et plus efficace.

Selon le journal, le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays. En 2024, il a élevé ses relations au niveau de partenariat stratégique global avec l’Australie, la France et la Malaisie, au niveau de partenariat stratégique avec le Brésil, et a établi des partenariats globaux avec la Mongolie et les Émirats arabes unis (EAU). À ce jour, le Vietnam compte 32 partenaires dans divers cadres de coopération et a signé plus de 170 accords couvrant de nombreux domaines.

Sur le plan multilatéral, Resumen Latinoamericano souligne que le Vietnam affirme de plus en plus son rôle, ses capacités et ses responsabilités dans les affaires internationales, en participant activement et de manière proactive aux forums régionaux et mondiaux.

En ce qui concerne les efforts dans le domaine de l’économie extérieure, le journal met en avant la manière dont le Vietnam a tiré profit de 17 accords de libre-échange (ALE) avec plus de 60 partenaires, supprimant ainsi de nombreuses barrières commerciales pour stimuler les exportations. En 2024, ces efforts ont permis au pays d’atteindre un chiffre d’affaires record de près de 800 milliards d'USD.

Enfin, Resumen Latinoamericano cite des déclarations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, selon lesquelles l’année 2025 revêt une importance particulière, marquant le 80ᵉ anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam, le 50ᵉ anniversaire de la réunification nationale, ainsi que la dernière année de mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti. Selon lui, ces événements symbolisent le début d’une nouvelle ère pour le Vietnam.

VNA/CVN