Le chef de l’État salue l’investissement durable de Warburg Pincus au Vietnam

Le président Luong Cuong a salué lundi 22 septembre l’accompagnement et l’investissement durable de Warburg Pincus au Vietnam, soulignant l’engagement à long terme du fonds d’investissement américain à soutenir le développement des infrastructures, de la finance, du commerce et des soins de santé du pays.

>> Luong Cuong à New York pour la Semaine de haut niveau de l’AG de l'ONU

>> Le président Luong Cuong à la cérémonie marquant le 80e anniversaire de l’ONU

>> Le Vietnam souhaite promouvoir une coopération multiforme avec l’Autriche

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a tenu ses propos lors d’une rencontre avec le directeur général de Warburg Pincus et président du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN, Jeffrey David Perlman, à New York, dans le cadre de son voyage de travail pour participer au débat général de haut niveau de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) et à des activités bilatérales aux États-Unis du 21 au 24 septembre.

Il a souligné la détermination du Vietnam à approfondir son partenariat stratégique global avec les États-Unis et à maintenir des liens économiques et commerciaux stables et durables, au bénéfice des entreprises et des populations des deux pays. Il a appelé Warburg Pincus à tirer parti de sa position parmi les fonds d’investissement les plus importants et les plus influents des États-Unis pour contribuer concrètement à la coopération entre le Vietnam et les États-Unis.

Le président Luong Cuong a affirmé le soutien du Vietnam aux propositions et recommandations spécifiques de Warburg Pincus concernant les initiatives de coopération en matière d’investissement, encourageant le fonds à engager des discussions approfondies avec ses partenaires vietnamiens afin de les mettre en œuvre efficacement et de développer ses activités d’investissement au Vietnam.

Le gouvernement vietnamien accorde une grande importance aux investisseurs étrangers capables et crée des conditions favorables à leur développement, a-t-il indiqué, exprimant sa confiance dans le fait que Warburg Pincus restera un partenaire stratégique et contribuera à la croissance économique durable du Vietnam.

Pour sa part, Jeffrey David Perlman a présenté Warburg Pincus comme la plus ancienne société de capital-investissement au monde, une société de premier plan à Wall Street et un investisseur de premier plan en matière de croissance mondiale, avec plus de 115 milliards de dollars investis dans plus de 1.000 entreprises à travers le monde.

Reconnaissant avec gratitude le soutien constant de l’État et du gouvernement vietnamiens aux entreprises étrangères, dont Warburg Pincus, il a déclaré que le fonds avait investi plus de 2 milliards de dollars au Vietnam ces dernières années, s’imposant ainsi comme le plus grand fonds d’investissement privé du pays.

Selon Jeffrey David Perlman, le développement des infrastructures numériques est devenu l’un des axes prioritaires du fonds, exprimant sa volonté d’accompagner le Vietnam dans la construction d’un centre de données de haute technologie, en phase avec l’orientation stratégique de développement du pays.

En tant que président du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN, il a souligné sa collaboration régulière avec des partenaires vietnamiens, contribuant ainsi à promouvoir l’image et le rôle du Vietnam auprès des entreprises internationales.

Jeffrey David Perlman a salué les progrès du Vietnam en matière de réformes administratives et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, qui, selon lui, a permis un climat des investissements plus favorable. Il a exprimé l’espoir que le fonds continue de bénéficier du soutien du gouvernement vietnamien pour assurer l’efficacité de ses opérations dans le pays.

VNA/CVN