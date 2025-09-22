Vietnam - Allemagne : renforcer la coopération sécuritaire

À l’invitation du ministère fédéral de l’Intérieur, le colonel général Lê Van Tuyên, vice-ministre de la Police a conduit une délégation du ministère vietnamien de la Police pour une visite de travail en Allemagne du 17 au 21 septembre.

Dans le cadre de cette mission, le vice-ministre Lê Van Tuyên a eu un entretien avec Christoph de Vries, secrétaire d’État du ministère fédéral de l’Intérieur. Les deux parties ont échangé sur de nombreux axes de coopération afin de promouvoir les relations entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le ministère allemand de l’Intérieur, notamment dans la lutte contre la criminalité, la gestion des passeports, l’immigration et les frontières, la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage, la gestion des crises et la constitution de bases de données sur la population.

Les deux parties ont réaffirmé que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1975, et plus encore depuis l’élévation au rang de Partenariat stratégique en 2011, les relations Vietnam - Allemagne se sont développées de manière profonde, efficace et globale. L’Allemagne est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe et constitue une porte d’entrée essentielle pour les produits vietnamiens sur le marché continental. La confiance et la compréhension mutuelles se renforcent continuellement grâce aux échanges de haut niveau, aux mécanismes bilatéraux et à une coopération multisectorielle, dont l’économie, le commerce et l’investissement représentent les piliers majeurs.

En matière de sécurité, la coopération entre le ministère vietnamien de la Police et les organes allemands chargés de l’application de la loi a enregistré de nombreux progrès, illustrés par des échanges réguliers de délégations et des activités conjointes sur le terrain. Cette visite s’inscrit dans le prolongement de celle effectuée en octobre 2024 par le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges d’informations, de coopérer dans le traitement des demandes de vérification et d’extradition via les canaux diplomatiques et Interpol, et d’assurer conjointement la sécurité des citoyens de chaque pays résidant, étudiant, travaillant ou voyageant sur le territoire de l’autre.

Intensifier les échanges de délégations

À l’avenir, les deux ministères envisageront d’intensifier les échanges de délégations à différents niveaux, de promouvoir les négociations et de tendre vers la signature de documents importants tels qu’un accord sur l’échange et la protection des informations classifiées ainsi qu’un mémorandum d’entente sur la cybersécurité.

L’Allemagne a proposé d’appuyer le Vietnam dans la modernisation de ses systèmes de contrôle des passeports aux postes frontières internationaux grâce aux technologies biométriques et à l’authentification électronique, de partager des données sur les faux passeports et les flux migratoires illégaux, et d’organiser des formations pour les gardes-frontières vietnamiens dans la lutte contre l’immigration clandestine, la traite des êtres humains et la contrebande transfrontalière. Berlin se dit également prêt à fournir des équipements modernes pour la lutte contre l’incendie et le sauvetage, ainsi qu’à partager ses expériences en matière de gestion de crise, de constitution de bases de données sur la population et de protection des données personnelles.

Les deux parties ont aussi discuté du rétablissement et de la mise en œuvre du mécanisme d’”officiers de liaison de police”, afin de renforcer l’échange d’informations sur la criminalité liée à la drogue et à la migration illégale, ainsi que de promouvoir la coopération en matière de formation, de perfectionnement professionnel et linguistique pour les cadres.

À cette occasion, le vice-ministre Lê Van Tuyên a invité Christoph de Vries à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la cérémonie d’ouverture à Hanoï, en octobre prochain, de la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

Dans le cadre de son séjour, le vice-ministre et sa délégation ont rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Allemagne.

La délégation a également eu une séance de travail avec Ludwig Huber, vice-président du groupe Muehlbauer, afin d’échanger sur la coopération dans le domaine technologique et de la sécurité. Le dirigeant allemand a présenté les atouts du groupe dans la production de composants, de systèmes semi-conducteurs et de solutions documentaires, en particulier les technologies de sécurité appliquées aux passeports, cartes d’identité et permis de conduire.

Le vice-ministre Lê Van Tuyên a chargé le Département de l’industrie de sécurité d’étudier la possibilité d’organiser un séminaire spécialisé sur la transformation numérique, la cybersécurité et les solutions technologiques de protection, afin d’accompagner le processus de transformation numérique nationale.

Cette visite de travail en Allemagne de la délégation du ministère vietnamien de la Police a contribué à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, tout en ouvrant de nouvelles perspectives adaptées aux exigences de développement et d’intégration internationale.

