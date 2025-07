Les États-Unis apprécient la coopération du Vietnam dans la recherche des soldats MIA

Kelly McKeague, directrice de la Défense POW/MIA Accounting Agency (DPAA), a publié un article dans le Washington Times , soulignant la coopération et le soutien du gouvernement et du peuple vietnamiens dans l’effort humanitaire de recherche des militaires américains disparus pendant la guerre.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis restent fermement déterminés à fournir le compte rendu le plus complet possible des soldats disparus au cours des 40 dernières années, a déclaré McKeague, affirmant que cet effort humanitaire a été maintenu grâce à la coopération de longue date du gouvernement vietnamien.

"Cette collaboration a débuté une décennie avant le rétablissement des relations diplomatiques officielles et reste un élément fondamental du partenariat solide que les deux pays ont forgé aujourd’hui", a-t-il déclaré.

Il a souligné que grâce à cette coopération durable et essentielle, les États-Unis ont pu retrouver 752 Américains disparus au Vietnam pendant la guerre, rapatriant leurs dépouilles auprès de leurs familles, apportant ainsi des réponses longtemps attendues et un semblant de réconciliation.

Pour les 1.157 Américains que l’on estime pouvoir retrouver au Vietnam, les États-Unis sont en mesure d’assumer leur responsabilité morale de les retrouver grâce aux recherches d’archives, aux enquêtes de terrain et aux fouilles menées conjointement avec le Vietnam, a affirmé l’officier.

Selon McKeague, la DPAA a déployé plus de 97 équipes d’enquête et 167 équipes de récupération au Vietnam pour collaborer avec son partenaire vietnamien depuis 2015. Même pendant les restrictions de voyage de 2020-2021 dues à la pandémie de COVID-19, le Vietnam a mené 30 enquêtes et récupérations indépendantes.

Photo : MAE/CVN

Le financement nécessaire à cette noble mission couvre le soutien aérien pour accéder aux zones reculées, la construction de camps de base sur ces sites, des ratissages approfondis pour détecter les munitions non explosées, le recrutement d’une main-d’œuvre locale suffisamment nombreuse pour effectuer des fouilles efficaces sur le site, la restauration des terres et l’achat d’équipements d’excavation spécialisés pour les sites complexes.

Au cours des dix dernières années, la collaboration américano-vietnamienne a permis d’identifier 35 personnes disparues : 19 issues de missions conjointes sur le terrain, une d’une mission partenaire américaine et 15 de sources vietnamiennes.

"Ces personnes et les nombreuses personnes portées disparues ne sont pas que des chiffres et leur sacrifice suprême ne peut être monétisé, a-t-il déclaré.

En conséquence, il est de l’obligation solennelle et sacrée des États-Unis de soutenir les efforts extraordinaires déployés pour les rechercher, les récupérer et les identifier, la plupart de ces efforts étant réalisés grâce au soutien du gouvernement vietnamien et de son peuple, a-t-il indiqué.

VNA/CVN