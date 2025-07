Promouvoir l’innovation à tous les étages

La semaine dernière, la Une du numéro 28 mettait en scène un cadre du groupe VNPT, illustrant quatre événements étroitement liés aux nouvelles technologies. Sur sa tablette, on distinguait notamment une séquence d’un important séminaire consacré à la promotion des investissements dans les hautes technologies et les industries de soutien.

>> Sciences et technologies : cap sur l’autonomie locale

>> Les crypto-actifs sont désormais légalisés au Vietnam

>> Transition numérique : défis juridiques et stratégiques

>> Résolution No57 : libérer l’innovation, lever les freins

On y voyait également un drone utilisé pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage lors d’exercices de prévention et de lutte contre les incendies.

Un QR code avait aussi retenu notre attention : conçu par l’Union de la jeunesse de Bac Giang (Nord), il mettait en valeur le rôle central et pionnier de ces organisations dans la transformation numérique. Enfin, un aperçu du Festival du design créatif de Hanoï, tenu en novembre 2024, montrait les visiteurs en pleine expérimentation d’idées innovantes en matière de design.

Bref, notre guide VNPT avait sous les yeux un programme numérique et stratégique ambitieux, reflet d’un Vietnam résolument tourné vers son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Pour y parvenir, il lui faudra toutefois surmonter plusieurs obstacles juridiques et financiers - une problématique largement abordée dans le dossier de ce numéro 28.

Aujourd’hui, l’innovation et la transformation numérique ne sont plus des options, mais des impératifs pour un Vietnam résolument engagé sur la voie du progrès socio-économique. En ce sens, la Résolution N°57 du Politburo du Parti, axée sur les avancées en science, technologie, innovation et transition digitale, constitue un levier stratégique pour refonder en profondeur l’écosystème national d’innovation.

Le 12 juin dernier, lors d’un colloque organisé par le ministère de la Justice, les participants ont identifié les principaux freins juridiques à l’essor scientifique, technologique et numérique. Face à des situations parfois complexes, les experts ont proposé plusieurs pistes d’action : mise en place d’un mécanisme d’expérimentation réglementaire pour les recherches sur les technologies émergentes ; renforcement des textes encadrant le transfert de solutions numériques, l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain.

La Résolution N°57 s’accompagne d’exemples concrets. À Hanoï, le Centre des technologies stratégiques Australie - Vietnam (AVSTC) a lancé huit projets pilotes dans des domaines tels que l’IA et la cybersécurité. Côté privé, le géant américain des télécommunications Qualcomm a récemment ouvert un centre de R&D en IA au Vietnam.

Le modèle de coopération tripartite entre l’État, les universités et les entreprises porte également ses fruits. Il favorise l’émergence de pôles d’innovation, comme dans la province de Tuyên Quang (Nord), où les services locaux sont incités à intégrer activement les outils numériques et l’IA.

Tous ces acteurs avancent de concert en bonne intelligence, avec une vision commune : faire du Vietnam une nation innovante, compétitive et résiliente face aux mutations technologiques.

Hervé Fayet/CVN