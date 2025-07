Le modèle d’administration locale à deux niveaux en phase avec les tendances mondiales

Photo : VNA/CVN

Lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Londres, il a exprimé son soutien à cette politique, affirmant qu’il s’agit d’une réforme nécessaire pour que le Vietnam puisse exploiter les opportunités de croissance nationales et internationales.

La politique vietnamienne rénovation menée au cours des quatre dernières décennies doit être actualisée dans un monde en rapide mutation, marqué par l’instabilité géopolitique, le changement climatique et les progrès de l’intelligence artificielle (IA).

La rationalisation de l’appareil administratif pourrait réduire considérablement les dépenses courantes, qui absorbent actuellement près de 56% du budget national, contre seulement 30% au Royaume-Uni, libérant ainsi des ressources pour des projets de développement, a-t-il souligné.

Le modèle d’administration locale à deux niveaux, a-t-il expliqué, donnerait plus de pouvoir aux autorités locales en leur accordant davantage de pouvoir pour adapter leurs politiques à leurs besoins et capacités spécifiques.

La restructuration administrative provinciale, bien que coûteuse, promet des avantages substantiels, selon ses récentes recherches sur la fusion des provinces vietnamiennes.

Il a cité la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu comme un excellent exemple. Cette opération créerait un pôle économique dynamique, avec Hô Chi Minh-Ville comme centre financier, Binh Duong comme pôle industriel et Bà Ria-Vung Tàu comme pôle touristique. En effaçant les frontières administratives, la nouvelle mégapole faciliterait les transports et attirerait les investisseurs étrangers, leur permettant de travailler à Hô Chi Minh-Ville, de construire des usines à Binh Duong et de résider à Vung Tàu.

Le Dr. Luong Tuân Anh a soutenu que de telles fusions créeraient des forces motrices, permettant à chaque région d’amplifier ses atouts et de renforcer son rôle au sein d’une province unifiée. "Cela crée une dynamique favorable au développement", a-t-il estimé.

S’appuyant sur les réformes administratives du Royaume-Uni, il a souligné les avantages de la gouvernance numérique, notamment les procédures en ligne qui garantissent l’interopérabilité des données entre les ministères et les prestataires de services publics. Ces systèmes offrent un retour d’information en temps réel sur les erreurs et permettent aux demandeurs de suivre le traitement des documents, améliorant ainsi l’efficacité et la transparence.

Le Vietnam devrait adopter des principes similaires de transparence, de responsabilité et de rigueur scientifique pour professionnaliser son administration publique, a-t-il plaidé.

VNA/CVN