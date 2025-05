VinSpeed

​Investissement de 61,35 milliards de dollars pour la ligne ferroviaire Nord-Sud

La société par actions d’inevstissement et de développement de la ligne ferroviaire à grande vitesse VinSpeed, relevant du VinGroup, a officiellement annoncé le 14 mai son inscription au capital du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud du Vietnam, pour un investissement estimé à 1.562 milliards de dôngs (environ 61,35 milliards de dollars, hors coûts liés aux indemnisations, à l'aide à la relocalisation et à la réinstallation pour le défrichement des terres.

La proposition de VinSpeed d’investir dans le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud est une action spécifique en réponse à la Résolution n° 57-NQ/TW sur la promotion des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale et à la Résolution n° 68-NQ/TW sur le développement économique privé du Parti et de l’État.

L'achèvement du projet est prévu pour 2030. Il vise à jeter les bases d'une industrie ferroviaire moderne au Vietnam et à stimuler le développement économique régional, positionnant ainsi le pays sur la voie d'un essor économique majeur à l'ère de l'essor national.

Dans le cadre de son programme d'investissement, VinSpeed s'engage à mobiliser 20% du capital total, soit 12,27 milliards de dollars. Pour les 80% restants, hors coûts liés aux indemnisations, à l'aide à la relocalisation et à la réinstallation pour le défrichement des terres, l'entreprise a proposé d'emprunter sur le budget de l'État, sous forme de prêts à taux zéro, remboursables sur une période de 35 ans à compter de la date de décaissement.

Par rapport au plan d'investissement approuvé par la Résolution n°172/2024/QH15, la proposition de VinSpeed réduirait considérablement la pression budgétaire sur le budget national. Ce modèle prend toute sa pertinence compte tenu de la tendance mondiale des projets ferroviaires à grande vitesse à peine à recouvrer leurs coûts et à maintenir leur rentabilité.

VinSpeed s'est engagé à démarrer la construction avant décembre 2025, accélérant ainsi le calendrier du projet pour une mise en service complète de la ligne d'ici décembre 2030. L'entreprise est actuellement en pourparlers avec des partenaires de premier plan en Chine, en Allemagne et au Japon afin de faciliter le transfert de technologie et la production nationale de locomotives, de voitures et de systèmes de signalisation. Parallèlement, VinSpeed prévoit de mettre en œuvre une formation rapide de la main-d'œuvre afin de localiser les compétences techniques et de favoriser l'autonomie du Vietnam en matière de développement ferroviaire.

Afin de générer des revenus et de rembourser partiellement les investissements publics, VinSpeed s'associera à Vingroup et Vinhomes pour développer des zones urbaines complètes à proximité des principales gares ferroviaires, selon le modèle de développement axé sur le transport en commun (TOD). Grâce au vaste écosystème de Vingroup, ces zones urbaines devraient catalyser la transformation des infrastructures, améliorer le niveau de vie, promouvoir le tourisme et stimuler la croissance économique locale.

Duong Thu Vân, représentante de la VinSpeed, a déclaré qu’il s’agirait d'un moment historique pour le secteur privé vietnamien, car nous ressentons profondément la détermination, le soutien et les attentes du Parti, de l'État et du peuple.

VinSpeed s’engage à déployer tous les efforts, à faire preuve de créativité et à agir pour développer le projet. VinSpeed coopérera également étroitement avec les entreprises nationales afin de déployer le développement, de construire simultanément l'intégralité de la ligne et de développer ensemble l'industrie ferroviaire à grande vitesse du Vietnam, contribuant ainsi à la fierté du peuple vietnamien.

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud est considéré comme une initiative nationale phare, caractérisée par des investissements et des exigences techniques sans précédent au Vietnam. En novembre 2024, l’Assemblée nationale a approuvé la politique d’investissement du projet, dont le coût total préliminaire s’élève à environ 1,7 billiard de dôngs (environ 67 milliards de dollars). La ligne de 1.541 km reliera la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à la gare de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, traversant 20 provinces et villes.

Le projet comprendra une nouvelle voie à double écartement (1.435 mm), conçue pour des vitesses allant jusqu’à 350 km/h et des charges à l’essieu de 22,5 tonnes. Il comprendra 23 gares voyageurs et cinq terminaux de fret, répondant aux besoins de transport de passagers et de fret en cas de besoin, tout en contribuant à la défense et à la sécurité nationales.

