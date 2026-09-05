Yémen : 120 morts en deux jours d'affrontements entre forces gouvernementales et Houthis

Les affrontements au Yémen entre soldats du gouvernement et combattants houthis ont fait plus de 120 morts en deux jours, les plus meurtriers depuis des années, après l'offensive lancée par les Houthis près du stratégique détroit de Bab el-Mandeb.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le bilan a été communiqué vendredi 4 septembre à l'AFP par des sources militaires et médicales, après cette attaque terrestre appuyée par des tirs de roquettes et des attaques de drones visant à s'emparer des zones bordant le détroit et ainsi consolider leur contrôle de cette voie maritime.

Le passage, qui permet de relier l'Asie à l'Europe via le canal de Suez, a considérablement gagné en importance depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

"Les Houthis se disent que s'ils prennent le contrôle de Bab el-Mandeb ou du port de Mokha, ils se retrouveront en meilleure position pour négocier avec le gouvernement et les Saoudiens", estime auprès de l'AFP Mohammed al-Basha, du cabinet de conseil en gestion des risques Basha Report.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Renforts

L'escalade s'est intensifiée vendredi 4 septembre, les deux camps ayant envoyé davantage de troupes, de véhicules blindés et de matériel sur les deux fronts, selon des sources militaires.

Cette dernière escalade marque l'une des plus violentes séries d'affrontements terrestres survenues ces dernières années dans l'Ouest du Yémen, ce qui fait craindre un retour généralisé aux hostilités à grande échelle après des années de calme relatif sur de nombreuses lignes de front du pays.

Le Yémen est en proie à un conflit depuis fin 2014, date à laquelle les Houthis se sont emparés de Sanaa et d'une grande partie du Nord du pays, ce qui a conduit une coalition menée par l'Arabie saoudite à intervenir l'année suivante pour soutenir le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale.

AFP-Xinhua/VNA/CVN