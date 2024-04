Yahoo! Life recommande neuf plus beaux endroits à visiter au Vietnam

Yahoo! Life of Singapore a récemment publié un article révélant les neuf endroits les plus pittoresques du Vietnam, que les visiteurs ne devraient pas manquer lors de leur voyage dans le pays.

Baie de Ha Long

Située à seulement trois heures de route de la capitale Hanoi, la baie de Ha Long est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, réputé pour ses superbes pitons calcaires et ses eaux émeraudes.

Yahoo! Life suggère aux visiteurs de faire une croisière pour admirer des paysages à couper le souffle, explorer des grottes et des villages de pêcheurs flottants.

Photo : VNA/CVN

Sa Pa

Selon le média singapourien, Sa Pa, dans la province montagneuse septentrionale de Lao Cai, est une petite ville pittoresque célèbre pour ses rizières en terrasses, ses villages peuplés d’ethnies, ainsi que pour le mont Fansipan, le plus haut sommet d’Indochine.

Les touristes peuvent également explorer une série de destinations populaires autour de la ville, notamment le mont Hàm Rông, la vallée de Muong Hoa, le lac Seo My Ty, le col d’O Quy Hô, les cascades d’Argent et de l’Amour, ainsi qu’avoir un meilleur aperçu de la vie locale et la cuisine unique proposée dans les villages traditionnels.

Parc national de Phong Nha-Ke Bàng

Abritant certaines des plus grandes grottes naturelles du monde, dont Son Doong, le parc national de Phong Nha-Ke Bang est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO situé le long de la côte du Centre du Vietnam.

"Il possède des paysages karstiques impressionnants, des rivières souterraines, une flore et une faune diversifiées", Yahoo! Life a noté.

Ville de Huê

Huê, l’ancienne capitale impériale, dans la province de Thua Thiên Huê (Centre), est connue pour son ancienne citadelle, ses temples historiques et sa rivière Huong (Parfums).

La ville reflète le passé impérial du Vietnam et offre un aperçu de sa riche histoire.

Photo : VNA/CVN

Vieille ville de Hôi An

Selon Yahoo! Life, Hôi An est une charmante ville ancienne à l’architecture bien préservée. Elle est célèbre pour ses rues éclairées de lampions, ses maisons traditionnelles en bois et ses marchés animés.

Il recommande aux touristes de partir découvrir les lieux la nuit et de profiter du marché nocturne où ils pourront trouver des souvenirs et des produits artisanaux.

Province de Ninh Binh

Surnommée la "Baie de Ha Long terrestre", la province de Ninh Binh est située dans le delta du fleuve Rouge, dans le Nord du Vietnam.

Elle est connue pour ses paysages karstiques, ses rizières et le complexe paysager de Tràng An, un autre site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Mui Ne

Mui Ne est une ville de pêcheurs située à environ trois heures de route de Hô Chi Minh-Ville.

Selon Yahoo! Life, les dunes rouges et les dunes blanches de Mui Ne offrent des paysages uniques et surréalistes.

"Les visiteurs peuvent essayer la glissade sur sable et profiter d’une vue panoramique sur les environs. Mui Ne est également connue pour son village de pêcheurs animé, où les bateaux colorés et l’activité trépidante créent un cadre pittoresque", révèle-t-il.

Photo : VNA/CVN

Dà Nang

Dà Nang est une ville côtière du centre du Vietnam célèbre pour ses belles plages telles que My Khê et Non Nuoc.

Le site web indique que le centre-ville abrite Ngu Hành Son (Montagnes de marbre), un groupe de cinq collines de marbre et de calcaire nommées d’après les cinq éléments que sont le métal, l’eau, le bois, le feu et la terre.

Les montagnes offrent à la fois une beauté naturelle et une importance culturelle puisqu’elles sont surmontées de pagodes et de sanctuaires bouddhistes.

"Les Bà Nà Hills ont également connu une popularité croissante ces dernières années", ajoute-t-il.

Côn Dao

Côn Dao (Poulo Condor) est un groupe d’îles situées au large de la côte sud de Hô Chi Minh-Ville avec des plages de sable blanc, des eaux cristallines et des récifs coralliens.

Yahoo! Life a déclaré qu’il avait également une signification historique car Côn Dao fut utilisé comme prison pendant l’époque coloniale française et la guerre antiaméricaine.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent se rendre à Côn Dao en 45 minutes d’avion depuis Hô Chi Minh-Ville ou prendre un ferry ou un bateau à grande vitesse depuis Soc Trang, Vung Tàu ou Cân Tho, ce qui peut prendre plus de deux heures.

CPV/VNA/CVN