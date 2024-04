Les excursions à Duong Lâm attirent les touristes étrangers

L’ancien village de Duong Lâm, en banlieue de Hanoï, autrefois réputé pour son charme architectural et ses traditions culinaires, est devenu un pôle d’attraction pour les visiteurs étrangers car il offre une expérience agricole authentique.

En plus de visiter l’ancien village pour avoir un aperçu du riche patrimoine culturel local, les visiteurs ont trouvé fascinant d’essayer ses produits de base et de découvrir les rigueurs de ses pratiques agricoles.

Le chef du comité de gestion des vestiges du village antique de Duong Lâm, Nguyên Dang Thao, a fait savoir qu’en vue de stimuler le développement du tourisme durable, le conseil a travaillé à la création d’une multitude d’offres dans lesquelles les visiteurs peuvent vivre des expériences uniques telles que la fabrication de bonbons, de gâteaux et de sauce de soja et s’engager dans des pratiques agricoles.

Les visiteurs internationaux apprécient l’expérience agricole, tout comme les étudiants des écoles internationales de Hanoï, a-t-il déclaré, ajoutant que les agriculteurs guident les touristes sur la façon de labourer et de cultiver la terre.

Photo : VNA/CVN

Avec un voyage de deux jours et une nuit à Duong Lâm, les visiteurs ont la possibilité de découvrir le patrimoine du village le matin, de préparer et de déguster des plats traditionnels l’après-midi, de participer à des activités culturelles le soir et d’explorer le marché le lendemain matin, dit-il.

Le mois dernier, une délégation de 46 touristes étrangers venus d’Australie, du Japon, de Malaisie et de Singapour a visité Duong Lâm et a vécu une journée en tant qu’agriculteur local.

Ils ont dit qu’ils étaient curieux de connaître Duong Lâm, qui a été honoré pour le prix ASEAN 2024 du produit du tourisme durable plus tôt cette année. Le groupe international a eu l’occasion d’essayer le labour et la plantation du riz.

Nguyên Dang Thao a fait savoir que le village avait accueilli 30 délégations de visiteurs étrangers depuis le début de l’année et que le nombre de réservations devrait augmenter dans les temps à venir.

Dans le passé, les visiteurs optaient souvent pour de courtes excursions d’une journée car il n’y avait pas beaucoup d’hébergements disponibles. Cependant, de nos jours, de nombreuses familles locales ont ouvert leurs portes à des étrangers pour vivre une expérience authentique de séjour chez l’habitant.

Une nuitée est exactement ce dont les gens ont besoin pour profiter pleinement de ce que le village a à offrir. Ils peuvent passer la journée à travailler avec les agriculteurs ou à écouter des spectacles musicaux traditionnels des artisans du village.

Tous ces éléments constituent un produit touristique idéal, apportant une stabilité financière et aidant le village à se préserver en tant que perle de la culture unique du Vietnam.

À seulement 44 km du centre de Hanoi, le village présente les caractéristiques typiques d’un village rural du delta du fleuve Rouge avec des banians géants, des puits d’eau douce, une maison communale et 956 maisons anciennes datant de 100 à 400 ans.

En 2006, il est devenu le premier village ancien du Vietnam à être reconnu comme vestige national historique et culturelle.

Entre 2018 et 2019, avant la pandémie de Covid-19, Duong Lâm a attiré environ 50.000 à 60.000 touristes par an. L’année dernière, le village a accueilli environ 650.000 visiteurs, un record jusqu’à présent.

VNA/CVN