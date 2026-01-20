Programme artistique pour célébrer le XIVe Congrès national du Parti

Un spectacle artistique exceptionnel célébrant le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le 96 e anniversaire de la fondation du Parti se tiendra au Stade national de My Dinh, à Hanoï, le 23 janvier.

>> Les médias lao saluent le XIVᵉ Congrès national du Parti

>> XIVe Congrès national du Parti : une responsabilité historique pour l’avenir du pays

Photo : BVHTTDL/CVN

Le programme artistique intitulé "Tâm nhin moi - Ky nguyên moi" (Nouvelle vision - Nouvelle ère) sera également diffusé en direct sur la chaîne VTV3 de la Télévision vietnamienne, ainsi que sur diverses plateformes numériques. L'événement devrait attirer un public d'environ 30.000 personnes.

Il est piloté par le Comité central du Parti et organisé par le Comité municipal du Parti de Hanoï, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et d'autres organismes compétents.

Selon les organisateurs, il vise à diffuser largement l'importance, l'envergure et les grandes orientations du XIVe Congrès national du Parti, et à instaurer un climat de joie au sein du Parti, du peuple et des forces armées.

Ce Congrès, qui se tient du 19 au 25 janvier, est un événement politique majeur qui marque une étape importante dans l'histoire du pays et ouvre une nouvelle phase de développement.

Renforcer la fierté nationale

Cette manifestation commémore également le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du vietnamien (3 février 1930 - 3 février 2026), réaffirmant son rôle de dirigeant et renforçant la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple.

Elle encourage un esprit de solidarité, d'autonomie et de résilience, créant un climat de compétition dynamique et un engagement ferme à mettre en œuvre les résolutions du XIVe Congrès national du Parti.

Le spectacle "Nouvelle vision - Nouvelle ère" met en lumière les réalisations marquantes du pays au cours de 40 ans de Renouveau (Dôi Moi) (1986-2026) et porte l'aspiration à un Vietnam puissant et prospère. Il contribue au consensus social, exalte la fierté nationale et consolide la confiance dans la politique de renouveau du Parti.

De plus, il rend hommage aux traditions révolutionnaires et culturelles de Hanoï, insufflant un sentiment de fierté et de responsabilité dans la construction et la protection de la capitale, cœur de la nation. Cet événement devrait également enrichir le patrimoine culturel et affirmer le rôle de la capitale dans la nouvelle ère de développement du pays.

Le contenu du programme est en parfaite adéquation avec la devise et le thème du Congrès, garantissant une grande qualité artistique, riche en abstraction et en symbolisme. Il allie harmonieusement tradition et modernité tout en respectant les principes, les politiques et les directives du Parti.

Thuy Hà/CVN