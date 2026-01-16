XIVe Congrès du PCV : un événement suivi avec un vif intérêt par le Venezuela

À l’approche du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassadeur du Venezuela au Vietnam, Juan Carlos Fernández Juárez, a affirmé que cet événement constitue une occasion de poursuivre les politiques de développement mises en œuvre avec succès ces dernières années.

Le diplomate a salué les résultats importants obtenus par le Vietnam au fil des années, notamment dans le processus d’industrialisation, la croissance économique et les bénéfices sociaux dont la population vietnamienne a largement profité.

Selon lui, ces réalisations témoignent de la justesse des lignes politiques du Parti et du gouvernement vietnamiens, fondées sur une approche centrée sur le peuple, reposant sur l’industrialisation et l’application créative de la pensée du Président Hô Chi Minh. Il a estimé que le Vietnam constitue un modèle non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour de nombreux pays en développement.

En ce qui concerne le XIVe Congrès national du PCV, prévu du 19 au 25 janvier 2026, l’ambassadeur a souligné qu’il s’agit d’une opportunité pour le Vietnam de poursuivre et de développer les politiques efficaces menées ces dernières années, dans un contexte où le pays renforce sa position en Asie du Sud-Est et affirme son rôle sur la scène internationale, notamment en Amérique latine.

Il a indiqué que le Venezuela suivra ce congrès avec un vif intérêt et de grandes attentes, considérant que la planification politique rigoureuse et cohérente du Parti communiste du Vietnam constitue un facteur clé permettant au pays de renforcer son développement interne et d’accroître son rôle régional et mondial.

S’agissant des relations bilatérales, l’ambassadeur a rappelé le 36e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Venezuela en 2025 (18 décembre 1989 - 18 décembre 2025). Plus de 70 accords de coopération ont été signés à ce jour, créant une base importante pour l’élargissement de la coopération dans de nombreux domaines.

Dans le domaine agricole, le Venezuela considère le Vietnam comme un modèle de référence. Le diplomate a indiqué que le pays couvre désormais plus de 90% de ses besoins alimentaires grâce aux enseignements tirés de l’expérience vietnamienne, notamment dans la production de riz et de café. Le Venezuela souhaite également approfondir les échanges d’expériences avec le Vietnam en matière d’industrialisation.

L’ambassadeur Juan Carlos Fernández Juárez a enfin souligné que, pour le Venezuela, le Vietnam n’est pas seulement un partenaire, mais aussi un ami sincère et fiable. Le Vietnam constitue également un exemple de détermination à surmonter les difficultés, à promouvoir le développement et à apporter des bénéfices concrets à la population.

