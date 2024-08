Washington attend toujours des négociations sur la trêve entre Israël et le Hamas

Les États-Unis s'attendent toujours à ce qu'Israël et le mouvement palestinien Hamas poursuivent les pourparlers sur un accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et sur la libération des otages, malgré le refus du Hamas de venir à la table des négociations jusqu'à ce que les médiateurs présentent un plan précis pour sa mise en œuvre et que l'État hébreu accepte ses obligations. C'est ce qu'a déclaré lors d'un point de presse Vedant Patel, le porte-parole adjoint du département d’État américain.