Les États-Unis enverront un sous-marin au Moyen-Orient

Photo : Gretty Images/VNA/CVN

Selon ses informations, Austin a eu un échange téléphonique avec son homologue israélien Yoav Gallant, dans lequel il a "confirmé la volonté des États-Unis d’entreprendre toutes les mesures pour protéger Israël" et a également promis de "renforcer la présence militaire américaine au Moyen-Orient dans le contexte de l'escalade des tensions dans la région".

Une nouvelle escalade de la situation au Moyen-Orient a commencé après la mort à Téhéran du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, et la liquidation à Beyrouth de Fouad Chokr, l'un des commandants de la branche militaire du mouvement chiite libanais Hezbollah. L'Iran, le Hamas et le Hezbollah ont tenu Israël pour responsable et ont déclaré qu'ils ne le laisseraient pas sans réponse. Les autorités de l'État hébreu n'ont pas commenté la mort de Haniyeh et ont déclaré que l'élimination de Chokr était une réponse au bombardement du village druze de Majdal Shams, sur les hauteurs du Golan, où douze personnes avaient été tuées. Le Hezbollah a nié toute implication dans cet événement tragique.

TASS/VNA/CVN