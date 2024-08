Égypte et Jordanie appellent à mettre fin au conflit à Gaza

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie ont souligné mardi 6 août l'importance prioritaire de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, et de désamorcer l'escalade actuelle dans la région.