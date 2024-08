L'Iran et le Conseil européen discutent de la reprise des négociations sur le nucléaire

Lors d'un entretien téléphonique, les deux parties ont discuté de leurs relations bilatérales et des questions régionales et internationales d'intérêt commun, dont notamment la promotion du multilatéralisme global et les récents développements à Gaza, selon un communiqué publié sur le site du bureau du président iranien.

Concernant la reprise des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et les autres signataires de l'accord, M. Pezeshkian a indiqué que la confiance mutuelle et la sauvegarde des intérêts des deux parties étaient à la base de tout accord.

Si les deux parties respectent leurs engagements et contribuent à instaurer une confiance mutuelle, d'autres questions bilatérales pourront également être discutées en plus de la relance de l'accord sur le nucléaire, a-t-il ajouté.

M. Pezeshkian a souligné la nécessité d'établir un ordre mondial multilatéral, affirmant que la politique des États-Unis, les pressions qu'ils exercent sur des pays comme l'Iran et leurs tentatives pour les priver de leurs droits et intérêts visaient à empêcher l'établissement d'un nouvel ordre mondial et à entraver le retour du calme et de la stabilité.

Le président du Conseil européen a pour sa part exprimé sa volonté de reprendre les négociations sur le nucléaire, et a espéré que des interactions efficaces pourraient débuter entre l'Union européenne et l'Iran en s'appuyant sur la sauvegarde de leurs intérêts mutuels et la suppression des obstacles à l'expansion de leur coopération bilatérale.

Il a également exprimé le désir des pays européens d'améliorer le niveau de leurs relations avec l'Iran.

L'Iran a signé en juillet 2015 avec les puissances mondiales un accord sur le nucléaire officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), acceptant des restrictions sur son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions. Les États-Unis se sont cependant retirés de l'accord en mai 2018, rétablissant des sanctions contre l'Iran et conduisant celui-ci à réduire certains de ses engagements.

Les efforts visant à relancer le JCPOA ont commencé en avril 2021 à Vienne, en Autriche. Malgré de multiples cycles de négociations, aucun progrès substantiel n'a été signalé depuis les dernières discussions en août 2022.

