L'UNICEF appelle à la protection des écoles et des refuges à Gaza

Le écoles et les refuges doivent être protégés et la violence contre les enfants doit cesser, a souligné le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), après une nouvelle attaque des forces d'occupation sioniste contre un établissement scolaire abritant des déplacés palestiniens, qui a fait plus de 100 martyrs, dont une majorité d'enfants et de femmes.