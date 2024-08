Une vice-secrétaire générale des Nations unies appelle à soutenir la jeunesse

La vice-secrétaire générale des Nations unies Amina Mohammed a déclaré que les jeunes étaient la force motrice du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies et a appelé à un soutien plus important pour le développement de la jeunesse.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mme Mohammed a fait ces remarques dans un message vidéo adressé au Forum mondial pour le développement de la jeunesse qui s'est ouvert lundi 12 août à Beijing.

Sur le thème "Ensemble pour un avenir meilleur", le forum accueille plus de 2.000 jeunes de quelque 130 pays et 20 organisations internationales à la fois en ligne et sur place.

Selon Mme Mohammed, les gouvernements, les organisations multilatérales, le secteur privé et la société civile doivent fournir des ressources et des plates-formes dont les jeunes ont besoin pour faire entendre leur voix.

Elle a promis que le Bureau des Nations unies pour la jeunesse collaborerait avec le système des Nations unies et les équipes pertinentes dans le monde afin d'amplifier la voix de la jeunesse.

Elle a également souligné la protection des droits et de la liberté des jeunes et l'importance de l'éducation et de compétences de qualité pour leur donner les moyens d'agir.

"Tous les secteurs de la société doivent créer des espaces où vous pouvez prendre les choses en main et faire la différence pour des sociétés pacifiques et des démocraties solides", a-t-elle déclaré aux jeunes participants.

Plus de 500 jeunes dirigeants et représentants se sont réunis à Beijing pour l'événement. Le forum est coorganisé par la Fédération de la jeunesse de Chine, les Nations unies en Chine et le comité d'organisation du forum.

Xinhua/VNA/CVN