Accord portuaire : la Turquie accueillera des pourparlers entre la Somalie et l'Éthiopie

>> Ethiopie : premier vol commercial au Tigré en 18 mois, larmes et embrassades

>> La FAO accorde 25 millions d'USD pour améliorer la sécurité alimentaire en Somalie

>> Un responsable onusien souligne les menaces terroristes persistantes en Somalie

Photo : IRNA/VNA/CVN

Les pourparlers étaient initialement prévus pour le 2 septembre, mais à la suite de réunions entre le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et les dirigeants des deux pays africains, il a été décidé de les avancer au 12 août. La réunion se tiendra au niveau ministériel.

Le week-end dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des entretiens téléphoniques avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Cheikh Mahmoud, au cours desquels il a assuré qu'Ankara poursuivrait ses efforts pour réduire les tensions entre les deux pays et a exprimé l'espoir de voir les prochains pourparlers être couronnés de succès.

Pour rappel, le premier cycle de négociations entre les chefs des diplomaties éthiopienne, Taye Atske Selassie, et somalienne, Ahmed Moallim Fiqi Ahmed, s’était tenu à Ankara le 1er juillet dernier afin de régler les questions litigieuses.

Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, ont signé le lundi 1er janvier 2024 un mémorandum d’entente permettant à l’Éthiopie d’accéder à la mer via un port de cet État non reconnu par la communauté internationale. Le protocole d'accord stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, fournira 20 kilomètres d'espace maritime en échange d’une possible reconnaissance de l'indépendance par l'Éthiopie, ce que Mogadiscio considère comme une violation de sa souveraineté.

TASS/VNA/CVN