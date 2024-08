Gaza : 63% des bâtiments ont été endommagés, selon l'ONU

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'OCHA a déclaré que les bombardements et les combats à Gaza continuaient à tuer, blesser et déplacer des Palestiniens, tout en endommageant et en détruisant maisons et infrastructures.

"Rien qu'au cours des dernières 48 heures, trois écoles abritant des personnes déplacées dans la ville de Gaza auraient été touchées, faisant des dizaines de victimes, selon la Défense civile palestinienne. Nos partenaires sur le terrain s'efforcent d'évaluer les besoins des personnes qui ont fui les combats et de leur fournir de l'aide", a indiqué l'OCHA.

Le bureau a rapporté que l'armée israélienne avait émis un nouvel ordre d'évacuation pour les personnes vivant dans le Sud de Khan Younis et le nord de Rafah, les enjoignant à se déplacer immédiatement vers l'ouest jusqu'à Al Mawasi. Les partenaires humanitaires chargés de suivre les mouvements de population à Gaza estiment que plus de 11.000 personnes vivent dans les zones concernées par cet ordre d'évacuation.

Xinhua/VNA/CVN