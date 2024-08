Gaza : Paris, Londres et Berlin veulent un cessez-le-feu sans "aucun délai supplémentaire"

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont affirmé, ce lundi 12 août, "qu'il ne peut plus y avoir aucun délai supplémentaire" pour négocier un cessez-le-feu à Gaza, mettant en garde "l'Iran et ses alliés" contre toute "nouvelle escalade" du conflit.