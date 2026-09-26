Wallonie-Bruxelles célèbre 30 ans de présence et de coopération au Vietnam

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam a célébré, le 25 septembre à la Bibliothèque nationale du Vietnam, le 30ᵉ anniversaire de son implantation à Hanoï. Organisée dans le cadre des Fêtes de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la cérémonie a mis en lumière trois décennies de partenariat dans de nombreux domaines et réaffirmé l'ambition d'une relation durable tournée vers l'avenir.

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Trente ans après l’ouverture de sa Délégation au Vietnam, Wallonie-Bruxelles entend poursuivre et renforcer une coopération qui n’a cessé de se diversifier au fil des années. La cérémonie officielle organisée le 25 septembre à la Bibliothèque nationale du Vietnam, à Hanoï, a permis de revenir sur ce parcours et d’esquisser les priorités des prochaines années.

La soirée s’est déroulée dans une ambiance à la fois festive et conviviale, en présence notamment du vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông ; de l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Vietnam ; Pieter Leenknegt ; et du délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville.

De nombreux représentants des ministères, des administrations, des universités, des institutions culturelles et des organisations partenaires ont également pris part à l’événement. Plusieurs artistes et troupes ayant contribué au rayonnement des activités culturelles de Wallonie-Bruxelles au Vietnam étaient également présents.

Trois décennies d'engagement partagé

Ouverte en 1996 dans le cadre de la préparation du VIIᵉ Sommet de la Francophonie, organisé à Hanoï l'année suivante, la Délégation générale est aujourd'hui, selon Pierre Du Ville, la seule représentation diplomatique de Wallonie-Bruxelles au sein de l'ASEAN. Son histoire de coopération avec le Vietnam avait toutefois débuté quelques années plus tôt, avec la signature, le 23 septembre 1993 à Bruxelles, de l'Accord culturel entre le gouvernement de la Communauté française de Belgique et le gouvernement de la République socialiste du Vietnam.

"Trois décennies durant lesquelles nous avons bâti ensemble" des partenariats dans la formation, la médecine de famille, l'enseignement supérieur, les sciences et la culture, a rappelé Pierre Du Ville. Il a notamment cité la formation de générations d'enseignants et de traducteurs en langue française, le développement d'un réseau de médecine de famille, ainsi que les nombreuses collaborations menées dans les secteurs de la musique, de la danse, du cinéma et du documentaire.

Pour le délégué général, ces 30 années ne se résument toutefois pas à un bilan d'activités. Elles représentent avant tout "une reconnaissance" envers les partenaires vietnamiens qui ont contribué à faire de cette relation "bien plus qu'une coopération administrative", mais un véritable lien d'amitié entre les peuples.

La culture, pilier du partenariat

La culture a occupé une place centrale dans la cérémonie comme dans les interventions officielles. Avant les discours, les étudiants de l'Université de Hanoï, partenaire de longue date de la Délégation, ont présenté Un Tour du Vietnam, un spectacle musical et chorégraphique consacré aux trois régions du pays.

Le groupe de danse vietnamien BNASHOR a ensuite interprété deux œuvres de l'artiste belge Loïc Nottet, Mr/Mme et Danser. Cette prestation a également mis en lumière les liens artistiques tissés entre les deux parties, notamment à travers la collaboration menée en 2024 entre BNASHOR et le groupe belge Double Impro.

Pour le vice-ministre Ta Quang Dông, la culture figure parmi les premiers secteurs de partenariat entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles et n'a cessé de se renforcer au fil des années. Il a évoqué les échanges artistiques, cinématographiques et littéraires, ainsi que les programmes de formation et les missions d'expertise qui ont permis à plusieurs générations de professionnels de se rencontrer, de partager leurs expériences et de développer des projets communs.

"La culture est véritablement devenue un pont, rapprochant toujours davantage les peuples du Vietnam et de la Fédération Wallonie-Bruxelles", a-t-il déclaré.

Le vice-ministre a également souligné le rôle de la Délégation dans le rapprochement du Vietnam avec ses partenaires européens et la communauté francophone, notamment à travers son engagement au sein du Réseau européen des instituts culturels nationaux (EUNIC) et du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF).

De nouveaux domaines de coopération

Au-delà du bilan, les trois intervenants ont insisté sur la nécessité de faire évoluer la relation entre Wallonie-Bruxelles et le Vietnam afin de répondre aux transformations du pays et aux enjeux émergents.

Ta Quang Dông a cité plusieurs secteurs appelés à prendre davantage d'importance dans les années à venir : les industries culturelles et créatives, la préservation et la valorisation du patrimoine à l'ère numérique, le cinéma et les arts de la scène, ainsi que la formation et l'accompagnement des jeunes talents.

Il a assuré que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme souhaitait "poursuivre sa coopération étroite" avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles afin de consolider les acquis des trois dernières décennies et de faire émerger de nouvelles initiatives.

Pierre Du Ville a, pour sa part, évoqué plusieurs chantiers d'avenir sur lesquels les deux parties pourront unir leurs efforts : la transition environnementale et énergétique, la santé publique, la formation des nouvelles générations, l'innovation numérique et le développement d'une économie durable et résiliente.

L'ambassadeur Pieter Leenknegt a replacé cette dynamique dans le contexte des profondes transformations qu'a connues le Vietnam depuis 30 ans. Selon lui, les relations entre le Vietnam, Wallonie-Bruxelles et la Belgique se sont progressivement diversifiées pour évoluer vers un partenariat "d'égal à égal".

Le diplomate a notamment mentionné plusieurs thématiques désormais au cœur des échanges, parmi lesquelles la lutte contre les violences et les abus commis contre les enfants en ligne, la protection du patrimoine culturel, la gestion du tourisme de masse et le développement des industries culturelles et créatives.

Un bilan tourné vers l'avenir

La cérémonie a également revêtu une dimension particulière pour Pierre Du Ville, qui a dressé le bilan de son mandat de délégué général. Il a salué les projets menés avec les partenaires vietnamiens et les acteurs de la Francophonie, notamment l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Centre régional francophone d'Asie-Pacifique (CREFAP), ainsi qu'avec les partenaires européens.

Sa mission se poursuivra notamment à travers la préparation du prochain Sommet de la Francophonie, prévu en novembre au Cambodge. Il a indiqué vouloir contribuer au renforcement de la dimension régionale de la Délégation et promouvoir une Francophonie "synonyme d'espoir, résiliente et inclusive".

Après 30 ans de présence au Vietnam, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles entend ainsi poursuivre son action en s'appuyant sur des collaborations sans cesse renouvelées et ouvertes à de nouveaux champs d'action.

Texte et photos : Hông Anh/CVN