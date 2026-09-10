Forum international Franconomics 2026 : Appel à communications

Le Forum international Franconomics 2026,placé sous le thème : "Capital humain, égalité et transformation sociale à l’ère des technologies émergentes" se tiendra les 5 et 6 novembre prochain à Hanoï. Cette 7 e édition est co-organisée par l’École internationale de l’Université nationale de Hanoï, l’Organisation internationale de la Francophonie, l’Institut international pour la Francophonie de l'Université Jean Moulin Lyon 3, avec l’accompagnement de l’Agence universitaire de la Francophonie et de partenaires académiques internationaux.

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L'édition 2026 de Franconomics revêt une importance particulière dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre des préparatifs du XXe Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh (Cambodge) en novembre 2026, sous le thème "Réinvestir dans la paix, vecteur de développement durable". Dans cette perspective, Franconomics 2026 ambitionne d’examiner les interactions entre le capital humain, l’égalité et les transformations sociétales sous l’effet des technologies émergentes, en particulier l’intelligence artificielle (IA), afin d’identifier les leviers d’action et les solutions susceptibles de promouvoir un développement durable, inclusif et résilient dans les pays francophones comme dans les autres régions du monde.

À l’heure où l’IA, les technologies numériques avancées, les biotechnologies et les systèmes fondés sur les données transforment profondément les modes de production, les modèles de gouvernance et les marchés du travail les États et les sociétés sont confrontés à de nombreux défis liés aux inégalités, à l’inclusion sociale, à la transformation des compétences et la préparation des ressources humaines de demain. Ces mutations soulèvent également des enjeux croissants en matière d’éthique, de gouvernance, de responsabilité sociale et de durabilité.

Franconomics 2026 se veut un espace privilégié de dialogue scientifique et de coopération internationale réunissant chercheurs, enseignants-chercheurs, décideurs publics, organisations internationales, entreprises et acteurs de l’innovation. Le Forum vise à promouvoir une approche interdisciplinaire articulant économie, management, technologies, sciences sociales et politiques publiques, tout en renforçant les synergies entre les universités, les entreprises et les institutions publiques.

Afin de favoriser les échanges scientifiques, le partage d’expériences académiques et la diffusion des connaissances, les chercheurs, experts, enseignants-chercheurs et praticiens nationaux et internationaux sont appelés à soumettre leurs propositions de communication.

Les contributions sont invitées à éclairer les dynamiques à l’œuvre à l’ère des technologies émergentes, afin d’en approfondir la compréhension et d’en analyser les enjeux, tout en formulant des recommandations tant politiques qu’opérationnelles visant à renforcer le capital humain, promouvoir l’égalité, stimuler l’innovation sociale et accompagner les transitions vers un avenir durable.

Les contributions retenues seront publiées dans les Actes du Forum Franconomics, dotés d’un ISBN, et les meilleures d’entre elles feront l’objet d’une présentation lors du Forum.

Les propositions de communication pourront porter notamment, sans s’y limiter, sur les thématiques suivantes :

• Capital humain, transformations technologiques et développement durable à l’ère numérique ;

• Participation des femmes aux domaines technologiques émergents tels que l’IA, les sciences des données, les biotechnologies et l’innovation ;

• Égalité, inclusion et réduction des obstacles structurels dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ;

• Leadership féminin, gouvernance inclusive et promotion de l’égalité au sein des organisations œuvrant dans le domaine des technologies ;

• Impacts de l’IA, de l’automatisation et de la transformation numérique sur l’emploi et les métiers de demain ;

• Développement des compétences du futur, requalification, perfectionnement des compétences et apprentissage tout au long de la vie ;

• Enseignement supérieur, innovation pédagogique et formation de ressources humaines de haute qualité à l’ère numérique ;

• Coopération Université - Entreprise - Gouvernement pour le développement du capital humain, l’innovation et le renforcement de la compétitivité ;

• IA responsable, éthique des technologies, gouvernance des données et protection de la vie privée;

• Impacts sociaux des technologies émergentes sur l’égalité, l’inclusion, la cohésion sociale et les groupes vulnérables ;

• Innovation sociale, entrepreneuriat social et solutions technologiques au service du développement inclusif ;

• Pratiques ESG (Environnement, Social et Gouvernance), responsabilité sociétale des organisations, économie verte et transitions durables à l’ère de l’IA.

Les propositions de communication peuvent être soumises en français, en anglais, avec une date limite fixée au 20 septembre 2026. Les contributions retenues seront publiées dans l’Acte du Forum Franconomics, dotés d’un ISBN, et les meilleures contributions pourront être présentées lors du Forum.

Pour toute information complémentaire, les propositions peuvent être adressées à franconomics@vnuis.edu.vn, avec copie à tramynguyen@vnu.edu.vn.

Concernant les informations relatives au Forum Franconomics, veuillez consulter le site web : franconomics.isvnu.vn, ou contacter M. Ngô Đoàn Đức Tùng à l’adresse suivante : tungndd@vnu.edu.vn.

Linh Thao/CVN