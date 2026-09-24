Les enseignants de français se forment aux nouveaux outils pédagogiques

Le stage national de formation en présentiel des enseignants de français du Vietnam se tient du 24 au 26 septembre à Hanoï. Réunissant près de 80 enseignants venus de différentes régions du pays, cette session constitue l’aboutissement d’un parcours de formation de trois mois consacré au renforcement des compétences linguistiques et pédagogiques.

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Organisé conjointement par le Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Département de l’enseignement général du ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam (MEF), en partenariat avec l’ambassade de France au Vietnam, ce programme bénéficie également de l’appui pédagogique de l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) et d’experts universitaires.

"L’objectif de ce stage est de concevoir et de tester de nouveaux outils pédagogiques en intégrant les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans l’enseignement. Il s’agit également de renforcer la capacité des enseignants à utiliser l’intelligence artificielle dans leurs pratiques pédagogiques", a affirmé Ta Ngoc Tri, directeur adjoint du Département de l’enseignement général du ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam. "Cette formation s’inscrit pleinement dans les orientations de l’État et du gouvernement vietnamiens, qui accordent une grande importance au renouvellement des méthodes pédagogiques grâce aux nouvelles technologies".

Trois jours en immersion

Les participants, qui enseignent le français dans des établissements primaires et secondaires à travers le Vietnam, sont répartis en groupes selon leur niveau d’enseignement. Ils travaillent à partir de situations et de contenus directement liés à leurs pratiques de classe. Leur participation à ce parcours de perfectionnement est reconnue par les Services de l’éducation et de la formation au titre des heures d’autoformation professionnelle.

"Cette rencontre de trois jours constitue une étape importante d’un parcours de formation qui a commencé il y a maintenant trois mois. Durant cette première phase à distance, vous avez consacré 60 heures au renforcement de vos compétences linguistiques et pédagogiques, mais également à la pédagogie de projet et à l’utilisation des outils numériques. Vous avez notamment travaillé sur des thématiques contemporaines telles que le développement durable, l’égalité des genres et la paix, tout en produisant des ressources directement utilisables dans vos classes. Le parcours a permis aux enseignants de s’approprier la pédagogie de projet et différents outils numériques afin de concevoir leurs propres ressources pédagogiques, notamment des scénarios et des capsules vidéo directement exploitables en classe de français", a indiqué Trân Van Công, directeur du CREFAP.

Il a souligné : "Nous voici aujourd’hui réunis pour une nouvelle étape, cette fois en présentiel, consacrée à une question actuelle : la conception d’outils d’évaluation des compétences en français avec l’intelligence artificielle".

Du 24 au 26 septembre, les participants bénéficient de 12 heures de formation-action intensive.

Vous le savez toutes et tous, l’évaluation occupe une place essentielle dans le travail de l’enseignant. Elle permet de mesurer les apprentissages, mais aussi d’orienter les élèves, d’adapter les pratiques pédagogiques et d’améliorer continuellement l’enseignement. L’arrivée de l’intelligence artificielle ouvre à cet égard de nouvelles possibilités, mais elle nous invite également à renforcer notre regard critique et notre expertise professionnelle.

L’intelligence artificielle au service de l’évaluation

"Il ne s’agit donc pas simplement d’apprendre à utiliser de nouveaux outils. Il s’agit surtout de savoir pourquoi, quand et comment les utiliser, afin que l’intelligence artificielle reste au service des objectifs pédagogiques et des apprentissages. C’est précisément dans cette perspective que les ateliers de ces trois journées vous permettent de travailler sur la chaîne complète de l’évaluation : des programmes et compétences visés jusqu’à la conception des épreuves, des consignes et des critères d’évaluation", a précisé Trân Van Công.

D’après Marie Chatelier, chargée de mission éducative et numérique de l’ambassade de France, le contexte éducatif change et les pratiques pédagogiques évoluent. Le numérique et l’intelligence artificielle ouvrent de nouvelles possibilités, mais posent également de nouvelles questions. Les attentes des élèves évoluent elles aussi.

Dans ce contexte, la formation continue est indispensable. Elle permet aux enseignants de continuer à apprendre, à expérimenter, à échanger entre pairs et à faire évoluer leurs pratiques tout au long de leur parcours professionnel. "Et c’est précisément ce que je vous souhaite pendant ces trois journées riches : qu’elles soient non seulement un temps d’apprentissage, mais aussi un temps de rencontre et d’échange".

Elle a poursuivi : "Vous êtes près de 80 enseignants réunis ici, avec des expériences, des parcours et des contextes d’enseignement différents. Cette diversité constitue un véritable atout. Je vous encourage donc à profiter pleinement de ces moments pour partager vos expériences, vos réussites comme vos difficultés, et pourquoi pas repartir avec de nouvelles idées que vous pourrez ensuite mettre en œuvre dans vos établissements".

Les ateliers les amènent d’abord à analyser leurs pratiques d’évaluation et à mieux maîtriser la chaîne de cohérence, du programme officiel jusqu’à l’épreuve. Ils apprennent ensuite à élaborer des matrices de tests et des tableaux de spécifications en cohérence avec la taxonomie de Bloom et le niveau de compétences visé.

Une place importante est également accordée à l’intelligence artificielle, à travers l’utilisation d’assistants généralistes et d’outils spécialisés tels que "Le Labo du prof" et ExoCreator. Ceux-ci sont mobilisés pour générer, vérifier et affiner les consignes, les items et les distracteurs.

La formation s’achève par un travail d’expertise croisée entre pairs, permettant aux enseignants de finaliser des épreuves complètes, accompagnées de leurs corrigés et de leurs barèmes d’évaluation.

Texte et photos : Quê Anh/CVN