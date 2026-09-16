Tri Lê : Clôture du projet TRILAF et cap sur un tourisme communautaire durable

Le 15 septembre, la commune de Dân Hòa (Hanoï) a officiellement reçu le modèle de tourisme communautaire développé par le projet TRILAF. Porté par l'artisanat du chapeau conique, ce dispositif promet d'impulser une nouvelle dynamique économique et culturelle au village artisanal de Tri Lê.

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Le 15 septembre 2026, le Comité du Parti et du Comité populaire de la commune de Dân Hòa à Hanoï a accueilli la cérémonie de clôture du projet "Tri Lê : Artisanat local et solidarité francophone pour un avenir durable" (TRILAF), couplée au transfert officiel du modèle de tourisme communautaire durable.

Initiative soutenue par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre du programme "Destination Éco-Talents" et portée par l'Université de langues et d'études internationales, relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (ULIS-VNU), TRILAF s'est donné pour mission depuis plus d'un an de préserver le savoir-faire traditionnel du chapeau conique tout en créant de nouvelles opportunités socio-économiques pour la communauté locale.

Un bilan concret axé sur la valorisation du patrimoine

Face aux défis liés au vieillissement des artisans et à la recherche de débouchés, le projet a permis de structurer une offre touristique immersive à Tri Lê. Parmi les réalisations phares figurent l'aménagement de l'Espace patrimonial du chapeau conique, qui a déjà accueilli plus de 300 visiteurs, la transformation de trois foyers d'artisans en sites d'accueil, la création d'un réseau de guides locaux et l'expérimentation de six circuits touristiques auprès d'élèves, d'étudiants vietnamiens et de visiteurs internationaux. De plus, 21 produits de communication numérique ont été créés et des partenariats ont été noués avec cinq entreprises du secteur touristique.

Lors de la cérémonie, le Pr. Lâm Quang Dông, vice-recteur de l'ULIS-VNU, a rappelé l'impact humain de l'initiative. "La plus grande valeur de TRILAF réside dans l'humain. Grâce aux formations, les habitants sont devenus les acteurs clés de leur propre développement, conciliant l'amélioration de leurs moyens de subsistance avec la préservation culturelle", a-t-il souligné. À renchérir également sur l'engagement de plus de 500 participations d'enseignants et d'étudiants dans la traduction, la médiation et la communication multilingue, faisant du français un pont entre la culture locale et le monde.

Pour l'OIF, cette cérémonie ne marque pas une fin mais "un véritable commencement", a insisté Adjara Diouf, coordinatrice du programme Destination Éco-Talents. "En procédant au transfert officiel de ce modèle de tourisme communautaire à la commune de Dân Hòa, nous franchissons l'étape la plus importante : celle de l'autonomisation et de l'appropriation locales", a-t-elle souligné, citant en exemple la transformation d'une maison familiale de fabrication de chapeaux en lieu d'accueil touristique. Elle a formé le vœu de faire de Tri Lê "une micro-destination touristique attractive" pour les visiteurs de passage à Hanoï.

Défis identifiés et perspectives pour une pérennité réelle

L'impact du projet s'est fait ressentir directement auprès des habitants et des jeunes. Vu Thi Huyên, une bénéficiaire locale a confié qu'elle n'aurait jamais imaginé que les chapeaux confectionnés au village puissent devenir un produit culturel et touristique reconnu. "Le projet nous a permis de devenir encore plus fiers du métier traditionnel de notre village (…) il peut non seulement permettre aux habitants d'avoir des revenus complémentaires, mais aussi devenir une véritable identité de Tri Lê", a-t-elle fait part lors de la cérémonie.

De son côté, Nhât Lê, étudiante en tourisme et membre de l'Union de la jeunesse de Dân Hòa, a accompagné trois groupes de visiteurs pendant le projet : "J'ai appris à communiquer avec les visiteurs (…) et surtout à regarder ma propre terre natale sous un nouveau regard", a-t-elle témoigné, citant l'atelier de fabrication et de décoration du nón lá comme le moment qui l'a le plus marquée.

Cependant, l'évaluation indépendante et les analyses présentées ont mis en lumière plusieurs points à parfaire pour garantir la durabilité du modèle : l'équipe centrale locale demeure encore restreinte, la tarification et les processus de service nécessitent une standardisation accrue, le flux de visiteurs doit être stabilisé, et les mécanismes de gestion financière et de communication locale doivent être clarifiés.

Conscient de ces enjeux, Mai Xuân Truong, président du Conseil populaire de la commune de Dân Hòa, s'est engagé à poursuivre les efforts : "Un projet peut avoir un début et une fin, mais une valeur culturelle ne doit pas en avoir. TRILAF est un point de départ. L'autorité locale s'attachera à parfaire le mécanisme de fonctionnement, à valoriser le rôle des artisans, des femmes et des jeunes, et à planifier des aménagements infrastructurels adaptés pour faire de Tri Lê une destination culturelle durable", a affirmé le responsable.

La cérémonie s'est conclue par la signature du procès-verbal de transfert du modèle, la remise des équipements et du matériel pour la Maison traditionnelle, suivie d'une visite de terrain incluant des ateliers de fabrication et de décoration de chapeaux coniques chez l'habitant. Une nouvelle étape s'ouvre ainsi pour Tri Lê, tournée vers le développement du tourisme vert, la montée en gamme des produits OCOP et la synergie avec les villages artisanaux voisins tels que Uoc Lê et Quang Phu Câu.

Texte et photos : Hông Anh/CVN