Concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

Le Courrier du Vietnam , seul journal en langue française du Vietnam, lance ce mercredi 5 août un concours de vidéos sur le thème "La paix et la jeunesse".

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Dans la continuité du succès des dix éditions du concours d’écriture journalistique "Jeunes Reporters Francophones", initié en 2016 par Le Courrier du Vietnam avec le soutien de la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), le seul journal francophone du pays franchit une nouvelle étape. Fort de l’expérience acquise et animé par la volonté d’innover, il lance cette année un format inédit : un concours de vidéos.

Ce concours est placé sous le thème "La paix et la jeunesse", en lien direct avec le XXe Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre 2026 à Phnom Penh (Cambodge) - le deuxième organisé en Asie, après Hanoï en 1997 - autour du thème "Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable".

Les candidats sont invités, à travers leurs créations vidéo, à illustrer le rôle moteur de la jeunesse dans la construction et le maintien de la paix, en mettant en lumière des actions concrètes et variées. Ce concours ambitionne de donner une voix forte et créative aux jeunes francophones, tout en valorisant leurs compétences audiovisuelles et en célébrant la vitalité de la langue française.

Le concours est ouvert aux personnes francophones âgées de 18 à 35 ans au Vietnam ou dans l’un des États et gouvernements membres de l’OIF.

Chaque vidéo doit comporter un titre et associer de manière cohérente images et contenu sonore, en adéquation avec le thème du concours. Elle ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni contenir d’images choquantes ou inappropriées. Tout contenu contraire aux lois vietnamiennes est interdit.

Les vidéos présentées doivent être des œuvres inédites, n’ayant participé à aucun autre concours et n’ayant jamais été publiées sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Elles ne doivent comporter aucun contenu publicitaire en faveur de produits ou de services.

Le participant est responsable légalement de son œuvre et des droits qui y sont associés. Toute fausse déclaration ou violation de droits entraînera l’annulation de la candidature. Le comité d’organisation ne pourra être tenu responsable en cas de litige.

Le Courrier du Vietnam se réserve le droit d’utiliser ou d’adapter les travaux pour diffusion dans ses supports.

Chaque candidat individuel peut soumettre une seule vidéo. En cas de participation en équipe (maximum cinq membres), chaque équipe peut présenter jusqu’à trois vidéos.

Chaque vidéo doit respecter les critères techniques suivants :

• Durée maximale : 3 minutes

• Format : MP4, résolution minimale Full HD 1080p, format horizontal 16:9

• Langue : voix off et sous-titres obligatoires en français

• Audio : qualité minimale de 128 kb/s

• Droits d’auteur : les images et éléments sonores utilisés doivent respecter la législation en vigueur

L’ensemble des prises de vue, du scénario, du montage, de la narration et de la voix off doit être réalisé par le candidat ou, dans le cas d’une participation collective, par les membres de l’équipe. Toute utilisation d’un outil intégrant des fonctions d’IA autorisées devra être mentionnée dans le formulaire d’inscription, avec une brève description de l’usage qui en a été fait.

Photo : Truong Trân/CVN

Chaque participant doit constituer un dossier comprenant :

• La production originale

• Le formulaire d’inscription dûment complété

• Une copie de sa carte d’identité ou de son passeport

• Une photographie portrait de l’auteur

Période d’envoi : du 5 août au 30 septembre 2026 à minuit.

• Soumission individuelle : https://forms.gle/ekbsUtZ7zhEddBcq7

• Soumission en groupe (2 à 5 personnes) : https://forms.gle/1PqiR7ZmvT9RiVZQA

Tous les documents utiles sont accessibles sur le site officiel du Courrier du Vietnam : https://lecourrier.vn

Photo : Hoàng Hiêu/CVN

Les vidéos soumises seront évaluées selon les critères suivants :

• Pertinence thématique : adéquation du projet avec le thème "La paix et la jeunesse" et les objectifs du concours.

• Pertinence des sources : crédibilité et diversité des références utilisées, respect de l’éthique journalistique et documentaire.

• Caractère novateur : originalité de l’approche, créativité dans le traitement du sujet et capacité à proposer une vision nouvelle.

• Qualité technique : qualité des images et du son, rigueur dans la recherche et la structure de la production, diversité et fluidité du montage.

• Impact et engagement : force du message, capacité à interpeller, sensibiliser et impliquer les spectateurs.

• Valorisation du français : qualité de l’expression en langue française, richesse du vocabulaire et rayonnement de la Francophonie.

Les vidéos finalistes seront diffusées dans le journal en ligne https://lecourrier.vn, rubrique "Concours de vidéos 2026", afin de recueillir les votes des lecteurs.

La cérémonie de remise des prix est prévue le 26 novembre 2026.

Les trois premiers prix comprendront :

• 1er Prix : Un ordinateur portable (~25.000.000 VND), abonnement d’un an au Courrier du Vietnam, attestation officielle.

• 2e Prix : Une tablette (~15.000.000 VND), abonnement de six mois, attestation officielle.

• 3e Prix : Un smartphone (~6.000.000 VND), abonnement de six mois, attestation officielle.

Des Prix d’Encouragement, le Prix du Public et des mentions spéciales seront également décernés.

Pour plus d’informations et pour obtenir la fiche d’inscription, veuillez consulter la rubrique "Concours de vidéos 2026" sur le site https://lecourrier.vn. Vous pouvez également contacter le Comité d’organisation à l’adresse suivante : Le Courrier du Vietnam, 79, rue Ly Thuong Kiêt, quartier de Cua Nam, à Hanoï.

Contacts du Comité d’organisation :

• Email : jeune.reporter.cvn@gmail.com

• Mme Phuong : 09 12 77 50 13

• M. Tùng : 08 66 61 64 84

• Mme Quỳnh : 09 83 54 99 06

CVN