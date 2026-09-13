L’Université de Hanoï et l’OIF préparent les talents du tourisme durable

Former, faire découvrir le terrain et rapprocher les jeunes des entreprises : l’Université de Hanoï et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) lancent un projet consacré au tourisme durable. Plus de 500 étudiants sont appelés à y participer jusqu’en novembre 2026.

>> Lancement du projet de formation et de sensibilisation sur le tourisme durable

>> Lancement du projet de formation, d'orientation professionnelle et de sensibilisation

>> Le Vietnam recèle un fort potentiel pour un tourisme durable

Le Département de français de l’Université de Hanoï, en étroite collaboration avec l’OIF, a officiellement lancé, le 12 septembre, le projet "Formation - orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2026". Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’OIF pour la période 2024-2027, dans la continuité des résultats obtenus par les deux éditions en 2024 et 2025.

Elle vise à permettre aux jeunes de jouer un rôle actif dans la promotion d’un tourisme plus responsable, tout en contribuant à renforcer la capacité d’adaptation et l’autonomie des communautés face aux défis environnementaux, climatiques, économiques et sociaux.

Miser sur l’apprentissage de terrain

Le projet accorde une place centrale à l’apprentissage par la pratique. Les étudiants participeront ainsi à des visites d’étude sur le terrain au sein de modèles exemplaires de tourisme durable, leur permettant de mieux appréhender le fonctionnement de ces structures ainsi que les défis quotidiens auxquels sont confrontés les acteurs locaux. Ce programme met également l’accent sur l’importance de la préservation du patrimoine culturel et naturel, tout en contribuant à diffuser le message selon lequel la paix constitue un moteur du développement durable, thème retenu pour le Sommet de la Francophonie de 2026.

Dans le cadre de sa programmation 2024-2027, l’OIF pilote le programme consacré à la promotion du tourisme durable, désormais connu sous l’appellation Destination Eco-Talents ou DET, déployé dans quatre pays pilotes : le Cambodge, les Comores, le Cap-Vert et le Vietnam. Ce dispositif contribue à faire du tourisme vert un pilier du développement dans les pays francophones ciblés, avec l’ambition de bâtir des écosystèmes touristiques inclusifs en plaçant les jeunes et les femmes au cœur des actions.

"Au Vietnam, l’OIF, par l’intermédiaire de sa Représentation pour l’Asie-Pacifique (REPAP) et de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), poursuit son partenariat avec l’Université de Hanoï dans le cadre d’un programme de développement de carrière dans le secteur du tourisme durable, destiné à plus de 500 étudiants vietnamiens", a déclaré Adjara Diouf, coordinatrice du programme "Promotion du tourisme durable" de l’OIF.

D’après Nguyên Tiên Dung, vice-recteur de l’Université de Hanoï, le tourisme vietnamien connaît actuellement un développement rapide et contribue de manière croissante à l’économie nationale. Identifié comme un secteur économique clé, il poursuit une dynamique de croissance soutenue. En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de visiteurs internationaux. Pour 2026, il s’est fixé pour objectif d’en accueillir 25 millions. Cette croissance s’accompagne d’exigences de plus en plus fortes en matière de protection de l’environnement, de préservation des valeurs culturelles, de respect des intérêts des communautés locales et d’amélioration de la qualité des ressources humaines.

"Face à ces enjeux, depuis 2024, l’OIF collabore avec l’Université de Hanoï pour mettre en œuvre un programme de formation, d’orientation professionnelle et de sensibilisation au tourisme durable. Ce programme vise à renforcer l’implication des entreprises dans la formation, à faire découvrir le monde professionnel aux étudiants et à leur offrir des opportunités de stage et d’emploi, tout en les sensibilisant au développement durable", a-t-il expliqué.

Il a souligné : "Dès sa première année, le projet a réuni plus de 400 étudiants et 30 entreprises partenaires, offrant 200 opportunités d’emploi, dont 130 postes ont été pourvus dès la clôture de l’événement. Dans la continuité de ces résultats, en 2025, il a mobilisé 546 étudiants à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville, à Huê et à Dà Nang. À l’Université de Hanoï, 212 étudiants ont trouvé un stage ou un emploi".

Plus de 500 étudiants bénéficiaires

Le projet "Formation - orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2026" se déroulera de septembre à novembre 2026 au bénéfice de plus de 500 apprenants en langues étrangères, dont le français.

L’initiative s’articule autour de deux grandes activités.

La première comprend un séminaire de sensibilisation ainsi que des visites de terrain axées sur le tourisme communautaire, mobilisant près de 500 étudiants issus de l’Université de Hanoï, de l’Université des langues étrangères relevant de l’Université de Dà Nang et de l’Université des sciences humaines et sociales (de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville). Cette démarche vise à donner aux jeunes des connaissances solides en matière de conception et de communication responsables appliquées aux produits artisanaux et agricoles locaux.

La deuxième prendra la forme d’une table ronde intersectorielle, suivie d'un Forum de l’emploi prévu entre octobre et novembre à Hanoï. La table ronde réunira des représentants de premier plan du secteur, parmi lesquels des universitaires, des agences de voyages, des coopératives rurales, des associations féminines et des organismes publics. Elle permettra de présenter les créations des étudiants, notamment des prototypes d’itinéraires et des projets de valorisation, tout en favorisant un dialogue constructif entre le monde universitaire et les exigences du marché de l’emploi. Le Forum de l’emploi qui suivra offrira aux participants une passerelle directe vers le monde professionnel et l’occasion de nouer des contacts privilégiés avec de futurs employeurs.

"Plusieurs nouveautés sont également introduites cette année", a révélé Adjara Diouf.

Elle a précisé : "Il s’agit notamment d’une formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans le domaine du tourisme durable, ainsi que d’une démarche visant à encourager les entreprises touristiques à intégrer davantage les principes de durabilité dans leurs politiques, leurs services et la conception de leurs produits touristiques. Autre innovation : la réalisation de deux travaux de recherche. Le premier portera sur les besoins des entreprises du secteur du tourisme durable en matière de compétences et de ressources humaines. Le second s’intéressera aux besoins et aux difficultés rencontrées par les étudiants francophones dans leur insertion professionnelle. Ces travaux permettront de mieux comprendre les attentes des étudiants et des professionnels et de renforcer l’adéquation entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail, afin de favoriser une meilleure insertion professionnelle des jeunes".

Selon Vu Van Tuyên, directeur de l’agence de voyages Travelogy Vietnam, le Vietnam a besoin chaque année de quatre cent mille travailleurs dans le secteur du tourisme. Or, à l’heure actuelle, les établissements de formation, notamment les universités ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et les écoles professionnelles, ne parviennent à répondre qu’à 50% de ces besoins. Ainsi, les opportunités pour les étudiants, notamment en matière d’insertion professionnelle dans le secteur du tourisme, sont très nombreuses. "C’est pourquoi le soutien apporté par l’OIF aux établissements de formation, en particulier à l’Université de Hanoï, pour promouvoir le tourisme durable, constitue une orientation pertinente, en parfaite adéquation avec les politiques et les orientations générales du Vietnam en matière de développement touristique".

À travers cette programmation riche en formations, en expériences de terrain et en interactions professionnelles, le projet offre aux étudiants un tremplin pour mieux appréhender les réalités du secteur touristique, faire émerger des projets durables et consolider les liens entre les universités, le tissu entrepreneurial et les communautés locales.

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : HANU/CVN