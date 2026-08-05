Règlement du concours de vidéos 2026 : "La paix et la jeunesse"

Le Courrier du Vietnam , seul journal en langue française du pays, a l'honneur de présenter le Règlement du concours de vidéos 2026, intitulé "La paix et la jeunesse".

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Le Courrier du Vietnam, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information, est le seul journal francophone du pays. Pour la première fois, il organise cette année un concours de vidéos (ci-après "le concours") placé sous le thème "La paix et la jeunesse", en parfaite cohérence avec celui du prochain XXe Sommet de la Francophonie à Phnom Penh (Cambodge).

Ce concours vise à mettre en avant le rôle fondamental des jeunes générations dans un contexte global marqué par une multitude d’incertitudes, de conflits et de tensions géopolitiques, en promouvant leur rôle comme acteurs de dialogue et de paix. Il valorise aussi leurs compétences audiovisuelles tout en illustrant la vitalité de la langue française comme vecteur de solidarité et de cohésion.

Le concours est soutenu par divers partenaires, notamment la Représentation régionale Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (REPAP/OIF), l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), ainsi que de nombreuses universités, associations et entreprises, entre autres.

Le concours est ouvert à toutes les personnes francophones âgées de 18 à 35 ans, qu’elles vivent au Vietnam ou dans l’un des États et gouvernements membres de l’OIF.

Exigences relatives au contenu

• Titre et cohérence : chaque vidéo doit comporter un titre et associer de manière harmonieuse images et contenu sonore, en adéquation avec le thème du concours. Elle ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, ni contenir d’images choquantes ou inappropriées. Tout contenu contraire aux lois vietnamiennes est interdit.

• Originalité : les vidéos présentées doivent être des œuvres inédites, n’ayant participé à aucun autre concours et n’ayant jamais été publiées sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

• Neutralité commerciale : elles ne doivent comporter aucun contenu publicitaire en faveur de produits ou de services.

• Responsabilité légale : le participant est responsable de son œuvre et des droits qui y sont associés. Toute fausse déclaration ou violation entraînera l’annulation de la candidature. Le comité d’organisation ne pourra être tenu responsable en cas de litige.

• Utilisation : Le Courrier du Vietnam se réserve le droit d’utiliser ou d’adapter les travaux pour diffusion dans ses supports.

Exigences techniques et nombre de vidéos autorisées

• Nombre de vidéos : chaque candidat individuel peut soumettre une seule vidéo. En cas de participation en équipe (maximum cinq membres), chaque équipe peut présenter jusqu’à trois vidéos.

• Durée : la vidéo ne doit pas dépasser 3 minutes.

• Qualité d’image : résolution minimale Full HD 1080p, au format horizontal 16:9.

• Respect du droit d’auteur : les images et éléments sonores utilisés doivent être conformes aux dispositions relatives au droit d’auteur. La qualité audio doit atteindre un débit minimum de 128 kb/s.

• Langue : voix off et sous-titres obligatoires en français.

• Format : fichier au format MP4.

• Outils de réalisation : les œuvres peuvent être produites à l’aide de caméras professionnelles, de drones (flycams) ou de téléphones mobiles (dans ce cas, les prises de vue doivent impérativement être réalisées en format horizontal). L’utilisation d’effets spéciaux pour le traitement de l’image, du son et de la lumière est autorisée.

• Authenticité : le comité d’organisation pourra demander aux candidats de fournir, à tout moment, les fichiers sources (rushes, projet de montage ou tout autre document justificatif) afin de vérifier l’authenticité de l’œuvre.

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

• L’ensemble des prises de vue, du scénario, du montage, de la narration et de la voix off doit être réalisé par le candidat ou, dans le cas d’une participation collective, par les membres de l’équipe.

• L’utilisation de l’IA générative pour créer tout ou partie des images, des séquences vidéo, des animations, de la voix off, des dialogues, de la musique, du scénario ou des sous-titres est interdite.

• Seuls les outils d’IA destinés à des opérations techniques d’assistance sont autorisés, notamment pour la correction colorimétrique, la stabilisation de l’image, la réduction du bruit, l’amélioration de la qualité sonore ou la traduction, à condition qu’ils ne modifient pas le contenu créatif de l’œuvre.

• Toute utilisation d’un outil intégrant des fonctions d’IA autorisées devra être mentionnée dans le formulaire d’inscription, avec une brève description de l’usage qui en a été fait.

• Toute fausse déclaration ou tout recours à une IA en violation du présent règlement entraînera la disqualification de la candidature, sans préjudice de toute autre mesure que le comité d’organisation jugera nécessaire.

Chaque participant doit constituer un dossier comprenant :

• La production originale ;

• Le formulaire d’inscription dûment complété ;

• Une copie de sa carte d’identité ou de son passeport ;

• Une photographie portrait de l’auteur.

Période d’envoi : du 5 août au 30 septembre 2026 à minuit.

• Soumission individuelle : https://forms.gle/ekbsUtZ7zhEddBcq7

• Soumission en groupe (de 2 à 5 personnes au maximum) :

https://forms.gle/1PqiR7ZmvT9RiVZQA

Tous les documents utiles sont accessibles sur le site officiel du Courrier du Vietnam : https://lecourrier.vn

• Du 5 août au 30 septembre 2026 : Réception des candidatures.

• Du 20 octobre au 20 novembre 2026 : Diffusion des vidéos finalistes dans la rubrique “Concours de vidéos 2026” du journal en ligne https://lecourrier.vn pour le vote des spectateurs.

• Le 26 novembre 2026 (date prévisionnelle) : Cérémonie officielle de remise des prix.

Photo : Truong Trân/CVN

Les vidéos soumises seront évaluées selon les critères suivants :

• Pertinence thématique : adéquation du projet avec le thème “La paix et la jeunesse” et les objectifs du concours.

• Pertinence des sources : crédibilité et diversité des références utilisées, respect de l’éthique journalistique et documentaire.

• Caractère novateur : originalité de l’approche, créativité dans le traitement du sujet et capacité à proposer une vision nouvelle.

• Qualité technique : qualité des images et du son, rigueur dans la recherche et la structure de la production, diversité et fluidité du montage.

• Impact et engagement : force du message, capacité à interpeller, sensibiliser et impliquer les spectateurs.

• Valorisation du français : qualité de l’expression en langue française, richesse du vocabulaire et rayonnement de la Francophonie.

Les trois premiers prix comprendront :

1er Prix

• Un ordinateur portable (valeur indicative : ~25.000.000 VND)

• Un abonnement d’un an au Courrier du Vietnam (CVN)

• Une attestation officielle

2e Prix

• Une tablette (valeur indicative : ~15.000.000 VND)

• Un abonnement de six mois au CVN

• Une attestation officielle

3e Prix

• Un smartphone (valeur indicative : ~6.000.000 VND)

• Un abonnement de six mois au CVN

• Une attestation officielle

Des Prix d’Encouragement, le Prix du Public et des mentions spéciales pourront également être décernés, en fonction des fonds disponibles.

Les vidéos finalistes seront diffusées dans le journal en ligne https://lecourrier.vn, rubrique "Concours de vidéos 2026".

La production obtenant le plus grand nombre de votes remportera le Prix du Public.

Le jury est composé des représentants de l’organisateur et de ses partenaires, notamment la REPAP, le GADIF, ainsi que de toute personne désignée par ces institutions pour siéger en leur nom.

Les décisions du jury sont irrévocables et ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation.

Tout lauréat devra confirmer par écrit, sans réserve, sa volonté de participer aux activités de promotion du concours et de se tenir à disposition du comité d’organisation pour toute opération de communication ou tout événement visant à promouvoir le CVN et la Francophonie.

Photo : Hoàng Hiêu/CVN

Si un lauréat ne respecte pas ses engagements, le prix sera réattribué au candidat suivant, conformément au classement établi par le jury. Le comité d’organisation se réserve également le droit de ne pas attribuer le prix.

Les œuvres ainsi que l’image des lauréats pourront être utilisées par le comité d’organisation à des fins de promotion du concours, sans limitation géographique ni temporelle.

La participation implique l’acceptation totale du présent règlement, des dispositions légales et fiscales applicables au Vietnam, ainsi que des décisions des jurys. Aucune réclamation concernant le déroulement ou les résultats ne pourra être retenue.

Les informations communiquées par les candidats resteront confidentielles, mais pourront être utilisées en cas de contentieux.

Les membres des jurys ainsi que leurs proches ne sont pas autorisés à participer.

Le CVN est l’organisateur et sponsor du concours.

La REPAP est le principal sponsor et partenaire du concours.

Les ambassades, institutions francophones, associations, agences de voyages, entreprises, entre autres, sont invitées à soutenir l’événement, notamment en contribuant aux frais liés aux prix et aux travaux logistiques.

Les partenaires bénéficieront de visibilité à travers les supports de communication du concours et seront reconnus en tant qu’ambassadeurs de bonne volonté du concours comme de la Francophonie au Vietnam.

CVN