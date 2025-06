Les volleyeurs vietnamiens trébuchent mais passent en quarts de la Coupe des Nations de l’AVC

Photo : AVC/CVN

Après une impressionnante victoire 3-0 contre la Nouvelle-Zélande lors de leur match d’ouverture, l’entraîneur Trân Dinh Tiên et son équipe ont dû relever un défi de taille face à la République de Corée, 25e mondiale. Le Vietnam a abordé le match avec l’objectif de conserver sa tête du groupe, mais les Sud-Coréens se sont montrés trop forts.

Dans le premier set, le Vietnam a surpris ses adversaires par un début de match confiant, capitalisant sur leurs erreurs de réception pour creuser l’écart de 5 points. Cependant, la situation s’est rapidement inversée lorsque la République de Corée a resserré sa formation et fait preuve d’un sang-froid supérieur, s’imposant face au Vietnam 25-22.

Le deuxième set a été un duel acharné. Le Vietnam est resté compétitif grâce à la connexion efficace entre Công Duc et Quôc Duy. Mais à mesure que les Sud-Coréens s’adaptaient à la stratégie vietnamienne consistant à concentrer leurs attaques sur "NishiDuy", ils ont progressivement repris le contrôle. Le Vietnam a réussi à réduire l’écart à un seul point en fin de set, mais s’est finalement incliné 23-25, donnant à la République de Corée un avantage de 2-0.

Au troisième set, la pression psychologique a commencé à peser lourdement sur les joueurs vietnamiens. Les Sud-Coréens ont lancé une série d’attaques puissantes et ont rapidement pris le dessus, conservant un large avantage tout au long du match. Le Vietnam a peiné à se ressaisir et a subi une défaite 12-25, son set le plus déséquilibré du match.

Le Vietnam a terminé deuxième du groupe D et affrontera le vainqueur du groupe C en quarts de finale.

VNA/CVN