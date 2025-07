Pickleball junior : le Vietnam sacré champion d’Asie en double filles

>> Le pickleball, un sport qui monte au Vietnam !

>> Le Vietnam est en tête du développement du pickleball en Asie

>> Tournoi de pickleball des journalistes de Hô Chi Minh-Ville 2025

Photo : baovanhoa/CVN

Organisé par la Fédération asiatique de pickleball (AFP) à Dà Nang (Centre), le tournoi a réuni de jeunes athlètes exceptionnelles venues de tout le continent.

Jolie Lam et Phuong Anh ont terminé premières de leur groupe après avoir remporté leurs deux matchs, se qualifiant directement pour les quarts de finale. Elles y ont affronté leurs compatriotes vietnamiennes Vu Yên Nhi et Vu Yên Phuong, s’imposant 11-0.

En demi-finale, elles ont affronté des adversaires coriaces, les Chinoises Shi Yile et Chia Yi Lee. Cependant, l’équipe vietnamienne a su garder son sang-froid et son intensité pour venir à bout sur le score de 11-7.

En finale, Jolie Lam et Sophia Phuong Anh ont dominé les Japonaises Kei Sawaki et Horii Yuna avec une victoire décisive 15-4, scellant ainsi le titre de championnes de double féminin U18. Ce titre marque une étape importante pour les deux athlètes au niveau continental junior.

Âgées toutes deux de 17 ans, Jolie Lam et Sophia Phuong Anh sont considérées comme deux des joueuses les plus prometteuses du pickleball féminin vietnamien, ayant obtenu d’excellents résultats lors de compétitions nationales et régionales.

Jolie Lam participera également à l’épreuve simple féminine des moins de 18 ans le 15 juillet. Elle se rendra ensuite en Malaisie pour un autre tournoi international prévu du 17 au 20 juillet.

L’Open d’Asie de pickleball junior 2025 est la 2e édition du principal tournoi junior de l’AFP, marquant un élan significatif pour le développement du pickleball chez les jeunes en Asie.

Avec des catégories élargies dont des simples garçons et filles pour les catégories d'âge U12, U14 et U16, ainsi que des doubles garçons et filles pour les catégories d'âge U12, U14, U16 et U18, et davantage de terrains.

Le tournoi contribuera à développer les talents et à accroître la notoriété du pickleball junior. Il est en passe de devenir un événement incontournable du calendrier asiatique du pickleball, contribuant à la croissance et au succès à long terme de ce sport auprès de la jeune génération asiatique.

VNA/CVN