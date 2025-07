Hanoï : un complexe sportif va être construit à Mê Linh

Photo : CTV/CVN

Ce complexe est conçu comme un parc et une zone sportive modernes desservant le Nord de Hanoï.

Le projet s'inscrit dans le Plan directeur de Hanoï à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, ainsi que dans les ajustements prolongeant cette vision jusqu'en 2065.

Il comprendra un parc et un complexe d'équipements sportifs et culturels, comprenant des centres culturels polyvalents et un parc floral mettant en valeur l'identité de Mê Linh. Un élément clé est une gare routière moderne et bien intégrée, dotée d'infrastructures et d'un aménagement paysager harmonisés, contribuant ainsi aux objectifs de développement urbain de Hanoï.

Le site prévu couvre plus de 604.800 m² et est divisé en trois zones fonctionnelles principales : un parc de 165.000 m² (27,28% de la superficie), une zone culturelle et sportive de 325.400 m² (53,8%) et une zone de services de 114.400 m² (18,91%).

Le plan architectural vise une densité de construction de 7,9%, avec des hauteurs de bâtiments allant de un à trois étages.

Le Département de l'urbanisme et de l'architecture de Hanoï est chargé de vérifier et d'approuver les plans techniques et le règlement de gestion, conformément à la décision de la ville. La commune de Mê Linh est quant à elle chargée de coordonner avec le service la diffusion du plan approuvé auprès des organismes concernés et de la communauté locale.

Nguyên Hà/CVN