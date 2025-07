Vietnam Dancesport Festival 2025

Le Vietnam accueille pour la 1re fois une compétition asiatique de danse de haut niveau

Le 10 juillet, la cérémonie d’ouverture du Vietnam Dancesport Festival 2025 s’est tenue solennellement à la Maison des compétitions de la 7 e Région Militaire à Hô Chi Minh-Ville. Pour la première fois, le Vietnam est pays hôte d’un tournoi international majeur de dansesport, réunissant plus de 3.000 athlètes internationaux, marquant ainsi un tournant historique pour cette discipline dans le pays.

L’événement a débuté dans une ambiance vibrante et haute en couleurs, devant un public enthousiaste. Cette édition inaugurale, organisée sous l’égide de la Fédération mondiale de dansesport (WDSF), bénéficie du soutien de l’Administration des sports du Vietnam et est mise en œuvre par la Fédération vietnamienne de gymnastique, en partenariat avec la société Khánh Thi - KTA King The Art.

La cérémonie d’ouverture a attiré une foule nombreuse composée de passionnés de dansesport, de curieux et des délégations venues de 37 pays et territoires. Très tôt, la Maison des compétitions était déjà pleine à craquer, tandis que les supporters acclamaient les athlètes qui s’apprêtaient à entrer dans une semaine de compétition intense, du 9 au 13 juillet.

Une compétition d’ampleur inédite

Le Vietnam Dancesport Festival 2025 est, à ce jour, la plus grande compétition de danse sportive jamais organisée dans le pays. Plus de 4.000 inscriptions ont été enregistrées, couvrant toutes les catégories d’âge, des enfants aux professionnels, dans les deux styles principaux : Latin et Standard.

Le moment phare de cette édition est l’organisation, pour la première fois au Vietnam, des Championnats d’Asie du Sud-Est et d’Asie de danse sportive, intégrés dans le cadre du Festival. Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, la finale du championnat d’Asie du Sud-Est s’est déroulée en présence de nombreux couples prestigieux, parmi lesquels le duo vedette vietnamien Phan Hiên - Thu Huong, champions en titre des SEA Games 31 et actuellement classés dans le Top 49 mondial du classement WDSF.

Ce couple incarne le plus grand espoir pout le Vietnam de décrocher le titre dans l’épreuve phare de la journée, avec pour objectif de conserver leur couronne et d’affirmer la position du pays sur la scène internationale, à domicile.

Une fierté nationale portée par la passion

Lors de son discours d’ouverture, Mme Nguyễn Hồng Thy (Khánh Thi), entraîneuse de l’équipe nationale de danse sportive et membre du comité d’organisation, a exprimé son émotion : «Nous avons rêvé de ce moment depuis si longtemps. C’est une immense fierté pour le Vietnam d’organiser pour la première fois une compétition homologuée par la WDSF, réunissant des athlètes venus de grandes nations comme la Chine, la République de Corée, la Thaïlande, les Philippines, ou encore la Russie. La pression est énorme, mais la fierté l’est encore davantage. C’est une occasion précieuse pour le Vietnam d’apprendre, de se confronter aux meilleurs, et de franchir un nouveau cap».

Concernant la préparation de l’équipe nationale, Khánh Thi a souligné l’intensité de l’entraînement : «C’est la meilleure équipe que nous ayons aujourd’hui, composée d’anciens champions des SEA Games et de jeunes talents prometteurs. À Hô Chi Minh-Ville, je les encadre personnellement, tandis qu’à Hanoï, ils s’entraînent sous la direction du coach Chí Anh. Nous avons consacré des dizaines d’heures par jour à perfectionner chaque geste. Je suis convaincue que nos jeunes athlètes sauront créer la surprise».

Plus qu’un tournoi, une fête de la passion et de l’excellence

Le Vietnam Dancesport Festival 2025 est bien plus qu’une compétition. C’est une célébration grandiose de la passion, de la détermination et de l’excellence. Les épreuves se succèdent sans interruption pendant cinq jours, avec une large couverture médiatique assurée par des chaînes de télévision et des journaux prestigieux, tant nationaux qu’internationaux.

Dans un contexte où la danse sportive connaît un essor remarquable au Vietnam, le succès de cet événement constitue non seulement une vitrine exceptionnelle pour l’image du pays, mais ouvre également la voie à l’intégration durable de cette discipline dans le circuit international professionnel régulier.

Texte et photos : Quang Châu/CVN