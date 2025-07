Une duo vietnamienne rouge de bonheur aux Championnats d’Asie du Sud-Est de jujitsu

Photo : Comité d’organisation/CVN

Les médailles d’or ont été décrochées par deux athlètes féminines - Triêu Thu Thuy et Phung Mui Nhinh, toutes deux issues du groupe ethnique Dao et qui s’entraînent actuellement au Centre Cao Bang pour la formation et la compétition sportives et artistiques.

Triêu Thu Thuy, 17 ans, a remporté l’or en Newaza Gi féminin (44 kg) et le bronze en combat (44 kg). Plus tôt cette année, elle a remporté de nombreuses distinctions, dont trois médailles de bronze aux Championnats d’Asie de la Jeunesse 2025, une médaille d’argent et deux médailles de bronze au Tournoi national de jujitsu jeunes 2025, et une médaille d’or et deux médailles de bronze au Championnat national des clubs 2025

Phung Mui Nhinh, 19 ans, a quant à elle remporté l’or en combat (-52 kg). Ces dernières années, elle a constamment réalisé des performances de haut niveau, remportant une médaille d’or et deux médailles de bronze aux Championnats nationaux de jujitsu 2023, ainsi qu’une médaille d’or et une médaille de bronze au Championnat national des clubs 2024.

Cette année, du 10 au 13 juillet, les Championnats d’Asie du Sud-Est de jujitsu accueillent 800 athlètes venus de toute l’Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, l’Indonésie, le Laos et le Cambodge, qui concourent dans les catégories Newaza Gi, Newaza Nogi, Combat et Performance.

L’équipe nationale vietnamienne de jujitsu compte 93 athlètes, dont cinq originaires de Cao Bang (Nord) : Phung Mui Nhinh, Trinh Thi Nhây, Triêu Thu Thuy, Triêu Tô Khanh et Vuong Tri Hai.

Les performances exceptionnelles de Triêu Thu Thuy et de Phung Mui Nhinh contribuent non seulement à la réputation croissante du Vietnam en jujitsu régional, mais soulignent également le potentiel des athlètes issus des minorités ethniques, notamment ceux de la province de Cao Bang.

VNA/CVN